Fremskrittspartiet i Troms og Finnmark gratulerer det svenske ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna (SD) med riksdagsvalget.

– Troms og Finnmark Frp ser positivt på at SD er pådrivere for innstramminger i innvandringspolitikken til det beste for utviklingen i vårt naboland og våre felles nasjonale interesser, heter det i gratulasjonsmeldingen som er undertegnet styret i Troms og Finnmark Frp.

Sverigedemokraterna endte på nærmere 18 prosent av stemmene i søndagens valg i Sverige.

Partitopper i Frp har tidligere tatt tydelig avstand fra det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet. Frp-ledelsen ønsket mandag ikke å kommentere gratulasjonshilsenen, får NTB opplyst.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi har samtidig tatt til orde for at den borgerlige Alliansen i Sverige nå ikke må stenge dørene for SD. Under valgkampen har både Moderaterna og de øvrige borgerlige partiene utelukket et samarbeid.

– Man ikke kan se bort fra et parti som har nesten 20 prosent av velgerne bak seg, sa Limi til NTB søndag kveld.

