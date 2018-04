Frp-krav om fleksibel skolestart

Seksårsreformen har særlig gått utover gutter som er født sent på året, mener Frps Åshild Bruun-Gundersen. Nå vil hun innføre fleksibel skolestart for alle.

– Fremskrittspartiet vil at alle elever skal ha rett til fleksibel skolestart. Når vi vet at altfor mange elever, særlig gutter, går ut av skolen uten å kunne lese og skrive tilstrekkelig, så er det behov for å ta grep, sier hun til NTB.

– Vi må ta innover oss at ikke alle barn er klare til å begynne på skolen når de er seks år. Det gjelder spesielt barn som er født sent på året, fortsetter Bruun-Gundersen.

Les også: Pensjonister kan få arbeidsledighetstrygd

Må bli enklere

Utdanningspolitikeren fra Frp viser til Danmark og slår fast at erfaringene der, med fleksibel skolestart, er gode. Hun mener norske skolebarn skal få mulighet til å få utsatt eller framskutt skolestart.

– I dag er det å få fleksibel skolestart en byråkratisk prosess for foreldre. Vi mener foreldre i samråd med barnehagen best kan bestemme barnets modenhet, sier hun.

Bruun-Gundersen viser til tall fra de internasjonale leserundersøkelsene PRILS, som viser at barn født i årets to siste måneder scorer signifikant dårligere på leserundersøkelsen enn barn født tidlig på året.

Les også: Han er Lan Marie Bergs samboer og våpendrager

Barnehager

Åshild Bruun-Gundersen tar også et oppgjør med barnehagenes åpningstider. Hun mener åpningstidene i mange kommuner er lite tilpasset foreldrenes arbeidshverdag.

– Foreldre som ikke jobber mellom 8 og 16, vil i mange kommuner ha utfordring med barnehagetilbudet. Jeg vil oppfordre alle Frps kommunestyregrupper til å se på muligheten for å utvide åpningstidene, sier Bruun-Gundersen, som mener spørsmålet om åpningstider bør gå inn i foreldreundersøkelsen i barnehagene.

(©NTB)

Mest sett siste uken