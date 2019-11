Frp krever kartlegging av muslimske SFO-er

Fremskrittspartiet ønsker en kartlegging av religiøse internatskoler i Norge.

Jon Helgheim, Frps integreringspolitiske talsperson, mener SFO-virksomhet fra religiøse aktører i Norge må kartlegges grundig, skriver Vårt Land.

Problemstillingen er aktualisert etter at Aftenposten har skrevet flere artikler om Det Islamske Kultursenters tilbud i Drammen som blant annet omfatter religionsundervisning etter skoletid og overnatting.

– Vi må kartlegge innholdet, og det må vurderes retningslinjer, sier Helgheim.

I mai 2018 vedtok Stortinget et forslag som blant annet anmodet regjeringen om å innføre et statlig tilsyn for såkalte koranskoler. Forslaget kom fra Ap, men Frp brøt med egen regjering for å sikre flertall.

Helgheim mener barna som deltar i menighetenes fritidstilbud mister muligheten til å omgås andre barn og lære seg det norske språket.

Aps integreringspolitiske talsperson. Siri Gåsemyr Staalesen, foreslår en forpliktende samfunnskontrakt for trossamfunn, noe Ap ikke fikk flertall for i 2018.

– En slik kontrakt kunne forpliktet et trossamfunn til å forhindre kjønnssegregering og radikalisering, og til å kreve norsk som førstespråk, sier hun.

(©NTB)