Frp og Ap i strid om innvandringsforskningen

Frp mener innvandringskritiske stemmer må inn i innvandringsforskningen for å skape meningsmangfold. Ap beskylder partiet for å ville diktere forskningen.

Frps innvandringspolitiker Jon Helgheim sier til Klassekampen at man i forskningen setter innvandring i bedre lys og at forskere ikke stiller «ubehagelige spørsmål».

– Jeg tror forskere legger fram det de finner, men det spørs hva de leter etter. Vi ser resultater av noe forskning som ser ut til å være politisk motivert, sier han.

Frps innvandringsutvalg foreslår krav til meningsmangfold i innvandringsforskningen, blant annet ved å benytte forskningsmiljøer i utlandet. Helgheim sier at partiet vil gjøre en «kritisk gjennomgang av hvordan man håndterer informasjonsflyten».

Aps utdanningspolitiker Martin Henriksen reagerer på Frp-forslaget. Det tilrettelegger for at politikere får diktere meningsinnholdet, noe som vil bety at det ikke lenger er fri forskning i Norge, slår han fast.

– Hvis det er fri og uavhengig forskning, må vi som politikere tåle de resultatene som kommer, sier Henriksen.

(©NTB)