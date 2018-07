Frp om at 6000 oppholder seg ulovlig i Norge: - Dette er prisen av naiv innvandringspolitikk

- Med Frp i regjering har Norge mistet kontroll over grensen, sier Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet (Frp) har hatt justis- og innvandringsministeren i hele den blå-blå regjeringsperioden siden 2013. En av deres viktigste kampsaker har vært å få ut personer med ulovlig opphold ut av Norge, og stoppe innvandringen.

Tall Nettavisen har hentet inn fra Politiets utlendingsenhet (PU) viser at det i midten av juli er minst 6000 personer med ulovlig opphold i Norge.

Dette gjelder personer i følgende fem ulike kategorier (se egen faktaboks for beskrivelse av kategoriene):

Dublin-saker.



Asylsøkere.



Personer som har fått bortvisningsvedtak.



Personer som har fått utvisningsvedtak.



Andre.



Fakta: Uttransporteringer fra Norge

Asyl: alle som har søkt beskyttelse (asyl) i Norge og som har fått endelig avslag på en asylsøknad som er realitetsbehandlet i Norge. Inkluderer også de som har et utvisningsvedtak. Dublin: de som uttransporteres etter Dublin-avtalen, også de som har et utvisningsvedtak. Dublin-samarbeidet består av EU-landene, Island og Norge. Avtalen regulerer blant annet hvilket medlemsland som skal behandle asylsøknaden. Formålet er å hindre at en person søker asyl i flere ulike europeiske land, men også å sørge for at ett av landene tar ansvar for asylsøkeren. I statistikken inkluderes både returer i henhold til Dublin-forordningen og returer til et "trygt annet land". Dette er saker hvor personer har søkt asyl i Norge, men hvor det allerede foreligger en oppholdstillatelse (flyktningstatus eller annen form for tillatelse) i et annet land som regnes som trygt). Bortvist: personer som er bortvist fra riket fordi de ikke har lov til å være her. Dette kan ha ulike årsaker, men personene som blir bortvist har ikke innreiseforbud etter uttransport. Utvist: alle som er utvist fra riket som ikke har søkt beskyttelse (asyl) eller omfattes av Dublin-avtalen. De fleste i denne kategorien er utvist på bakgrunn av straffereaksjon og får et tidsbegrenset innreiseforbud. Brudd på innreiseforbudet er straffbart. Andre: personer som ikke omfattes av noen av de andre kategoriene. Kilde: Politiets utlendingsenhet

- Naiv innvandringspolitikk

- Tallene viser at dette er prisen vi må betale for en naiv innvandringspolitikk. Dette er en naturlig følge av snillisme de 20 siste årene. Det har ikke manglet på advarsler fra Frp sin side. Resultatet er at det nå hoper seg opp med personer med ulovlig opphold, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp Jon Helgheim til Nettavisen og tordner videre:

- Mange av dem er her helt uten beskyttelsesbehov, de begår kriminalitet og prisen ofre og samfunnet må betale er fryktelig dyr. Det er Arbeiderpartiet (Ap) som må ta hovedansvaret for den politiske linjen de siste 20 årene. De har ført an i innvandringspolitikken både i posisjon og opposisjon, og i retorikk.

I tillegg til de 6000 som er i PUs portefølje er det også personer med ulovlig opphold som landets 12 ulike politidistrikter har ansvaret for. I tillegg er det mørketall.

Men det er PU som har det ansvaret nasjonalt og som innehar spisskompetansen på utlendingsfeltet.

Frp har sittet i regjering med ansvar for justis- og innvandringssektoren siden høsten 2013. Arbeiderpartiet mener angrepet på dem er urimelig.

- Dette er noe av det latterligste jeg har hørt. Nå har Frp sittet fem år i regjering og det er på tide å skjerpe seg og ta ansvar for egen politikk. Norge trenger ansvarlige politikere som leverer, raser Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til Nettavisen.

- Dette utspillet viser det som er typisk for høyrepopulistiske partier som Frp, de er store i kjeften, men mangler løsninger.

Dårligere enn i fjor

I underkant av 400 av de som er registrert med ulovlig opphold er ilagt minst én straffereaksjon, som betyr enten bot eller rettskraftig dom i retten. PU anslår at det trolig er flere av disse som har forlatt landet uten å opplyse om det.

- Hvorfor har dere ikke klart å få ut de over 6000 med ulovlig opphold i Norge? Mange er også ilagt straffereaksjoner. Dere har ansvaret både for justis- og innvandringssektoren.

- Denne regjeringen har gjort det bra. Vi har satset hardt på tvangsreturer siden 2013. Med Frp i regjering har politiet nærmest fått frie ressurser til slike saker. Innsatsen til verken regjeringen eller politiet står det ikke på, sier Helgheim.

- Siden 2013 har det blitt sendt ut 11.000 personer som er kriminelle eller på andre måter har ulovlig opphold i Norge. Dette er et bra og høyt tall. Men vi ønsker selvsagt å gjøre mer.

Ferske halvårstall fra PU viser at det så langt i år er sendt ut 2488 personer med ulovlig opphold. Dette er 13 prosent lavere enn tilsvarende tall for i fjor. Etter de seks første månedene i 2017 var det sendt ut 2855 personer med ulovlig opphold.

I juni 2018 uttransporterte politiet 161 personer ilagt straffereaksjon, noe som tilsvarer 36 prosent av samtlige uttransporteringer denne måneden. Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i år hadde flest statsborgerskap fra Polen (19 %), Romania (13 %), og Litauen (10 %).

Når ikke målet

Det nasjonale målet regjeringen har satt er å uttransportere 7500 personer i 2018. Tallet for 2017 var 9000.

Med utgangspunktet i de ferske halvårstallene ligger det an til å bli sendt ut rundt 5000 personer i 2018. I juni innrømmet PU-sjef Morten Ervik i en rapport at de ikke kom til å få sendt ut nok ulovlige innvandrere. Rapporten ble omtalt av VG.

Ervik er for tiden på ferie og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer, men til avisen sa han følgende i midten av juni:

– Etter første tertial er det mye som tyder på at vi ikke når dette målet, men det er klart vi jobber for å komme så tett opp mot måltallet som vi bare kan.

Flyktninger fra Syria kan ikke returneres til hjemlandet. Bildet er tatt i en annen sammenheng og er ment som illustrasjon.

PUs halvårstall gir vann på møllen til Ap.

- Nå viser disse tallene at regjeringen ikke oppnår egen målsetting om utsendelser. Det fremstår som at Frp har fått solstikk når de slår seg stolt på brystet over dårlig styring. De som ikke har rett på beskyttelse skal returneres med engang. Dette viser at regjeringens politikk har sviktet, sier Gharahkhani.

- Med Frp i regjering mistet Norge kontroll over grensen. Nå er det umulig å vite hva som er regjeringens politikk.

Selv om Frp gir Ap hoveddelen av skylden for de tusenvis av ulovlige som oppholder seg i Norge, retter de også skytset mot andre partier.

- Samlet sett er det flertallet på Stortinget sin skyld. Men Ap har sittet i regjering i nesten halvparten av de siste 20 årene og ført an i at vi har fått økt kriminalitet i Norge. Vi tar imot altfor mange flyktninger som sprenger kapasiteten for integreringsarbeidet som må gjøres. Tall viser at flyktninger fra ikke-vestlige land begår tre ganger så mye vold som befolkningen for øvrig, justert for kjønn og alder, sier Helgheim.

Flyktninger begår mer vold

Frp-politikeren viser til Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall som går på kriminalitet basert på landbakgrunn. Etter mye krangel mellom Frp og SSB ble rapporten til slutt produsert, og offentliggjort i desember 2017.

Helgheim viser til at 18,4 per 1000 personer med ikke-vestlig bakgrunn begår voldskriminalitet. Tallene for befolkningen for øvrig er 6,3 (se tabell 3.5 på side 32 i rapporten).

- Mens Arbeiderpartiet jobber med helhetlige løsninger som gir styring og kontroll på innvandringen, samtidig som vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser, er det kaos i regjeringspartiene. Carl I Hagen (Frp) ber Abid Raja (Venstre) holde kjeft, og Erna Solberg (H) krangler med Frp.

- I Norge skal vi være beinharde mot kriminelle. Men med Frp i regjering ser vi de negative konsekvensene av at politiet mangler ressurser. Saker med kjent gjerningsmann blir henlagt på grunn av manglende kapasitet, og gjengene har fått utvikle seg i Oslo på Frps vakt. Tiden for Høyre og Frp som «lov og orden-partier» er over.

- Samarbeider ikke

Så langt i år er det sendt ut flest personer fra følgende land:

Polen 183



Romania: 146



Albania: 142



Russland: 138



Afghanistan: 124



Irak: 122



Per 18. juli 2018 er det fortsatt utsendelsesstopp til Syria på grunn av den krigsherjede situasjonen i landet.

Siden PU-sjefen for tiden er på ferie, forklarer presseavdelingen i en mail til Nettavisen noe av grunnen til at det er 6000 personer med ulovlige opphold i Norge:

«Årsaken til at utviste personer har langvarige ulovlige opphold i Norge dreier seg om returforutsetninger til ulike land. Returforutsetninger er i stadig endring, og det er mange individuelle, sammensatte årsaker til at utviste personer fremdeles oppholder seg i riket.

Generelt mangler mange nødvendige identitetsdokumenter, og personer i denne gruppen samarbeider som regel ikke om å avklare sin egen identitet. I svært mange saker er det den utreisepliktige personen selv som sitter med nøkkelen til å kunne effektuere retur til hjemlandet.

Vi i PU har gjennom mange år opparbeidet oss ekspertise på identitetsarbeid og har mange gode resultater å vise til hvor vi har tvangsreturnert alvorlig kriminelle personer og/eller utviste utenlandske borgere fra Norge.»