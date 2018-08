Frp om fiasko-gate: - Alle unntatt oss har ansvaret

- Man har bygd et veisystem som hører 1800-tallet til, mener Frp. Se hva de andre partiene i Oslo mener om ulykkesveien.

Paradegata Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo, som åpnet for fire år siden, er blant de mest ulykkesutsatte gatene i hovedstaden. Så langt har det skjedd 22 ulykker, de fleste i forbindelse med et av kryssene i gata.

Det til tross for at den kostet nesten én milliard kroner å bygge, har fire kjørefelt, brede fortau, sykkelfelt og en egen kjørebane for trikken.

Både Syklistenes landsforbund og NAF gikk torsdag hardt ut mot forholdene i gata gjennom Nettavisen, som beskrives som kaotiske.



Men hvem har ansvaret for at en så ny gate ikke er trafikksikker? Nettavisen har spurt alle partiene i Oslo om dette, og flere av dem legger skylda på hverandre.

Frp: - Jeg var forbauset



Bystyrepolitiker Peter N. Myhre (Frp) satt i bystyret da reguleringsplanen for Bjørvika og den nye paradegata ble vedtatt i august 2003.

ALLE ANDRE: Tidligere samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Frp) mener alle andre partier i Oslo, unntatt Frp, har ansvar for problemveien i Bjørvika.

Han avviser imidertid at Frp har noe ansvar, selv om han noen måneder etterpå overtok som Oslos samferdselsbyråd - og var det i fem år.

- Denne saken ble behandlet helt på slutten av bystyreperioden 1999-2003. Da var jeg medlem av byutviklingskomiteen, og la fram flere forslag. Det ene gjaldt trafikkbelastningen som er for stor i gata, med 25.000 kjøretøy daglig, sier Myhre til Nettavisen.

Et av hans forslag var en tunnel for gjennomgangstrafikken øst- eller vestover, for å lede trafikken fra Rv 4 bort, som i dag kommer inn på Dronning Eufemias gate.

- Hvem har ansvaret for at veien er blitt så trafikkfarlig?



- Det er alle, unntatt Frp, sier Myhre bestemt, og utdyper:

- Det var en ganske detaljert reguleringsplan som ble vedtatt for 15 år siden, så hele trafikkløsningen er en følge av den. Jeg var veldig forbauset over at det ikke var noen andre som var med på forslaget mitt, sier han.

ULYKKESKRYSS: Dette krysset i Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo, som åpnet for fire år siden, er en av de mest ulykkesbelastede kryssene i Oslo.

- Hører 1800-tallet til



Myhre mener det ikke er rart at det blir trøbbel i gata, når all trafikk krysser hverandre på ett plan - og i samme gate.

- Det man skulle gjøre var å bygge en stor, ny bydel, med stor aktivitet, næringsliv, uteliv, hoteller og restauranter, og så bygger man det med et veisystem som hører 1800-tallet til, sier han.

Fredag innrømmet også byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), at gata fungerer dårlig.

VIL FJERNE: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), mener løsningen er å fjerne bilene i Dronning Eufemias gate. Hun mener Høyre har mye av ansvaret for problemene i gata.

- For å få til en trafikksikker løsning for fremtiden, er man nødt til å prioritere. Da mener jeg man må prioritere bort privatbilene i gata, sa Marcussen til Nettavisen.

Hun la skylda for problemene på Høyre, som satt med byrådsmakt da veien ble vedtatt.

- Det er litt av arven og planene man drev med når Høyre styrte. Man har ikke prioritert, så derfor er det dårlige løsninger egentlig for alle trafikanter, sa byråden.

Verken hun eller MDG var representert i bystyret da saken ble vedtatt.

Høyre: - Virker utrolig lettvint



Høyre reagerer imidlertid på flere av uttalelsene fra MDG-byråden.

- Det virker utrolig lettvint å bare si at en trafikkgruppe skal ut, og dermed er alle problemer løst, sier bystyrepolitiker Bård Folke Fredriksen (H), som selv var byråd for byutvikling i Oslo fra 2009 til 2015.

POPULISTISK: Bystyrepolitiker Bård Folke Fredriksen (H) kaller MDG-byrådens forslag om å fjerne biler i Dronning Eufemias gate for populistisk.

- Bjørvika er ikke halvferdig bygget engang. Man må jo ta den tiden det tar før man har bygget veinettet og ser hvordan det samlet fungerer, før man begynner å reparere på et veisystem som ikke er ferdig, sa han fredag.

Han vektla overfor Nettavisen at gata heller aldri var tenkt å være en hovedvei for syklister.

- Det har aldri vært planlagt at Dronning Eufemias gate skal være hovedfartsåre for sykkel gjennom området. Det skal være i parallellgata, Operagata, men den er ikke ferdig før om to år, sa Fredriksen, som mener problemene bare vil forflytte seg om bilene stenges ute.

- Skal man stenge gata for trafikk, vil all trafikk komme over i andre gater og skape trafikkproblemer der. Så det er ikke noen løsning å bare stenge et løp, for da vil problemene bare forflytte seg, hevdet han.

- Vi har ansvar for reguleringen



- Hvem har ansvaret for at det er så store problemer i gata?

- Veien er jo planlagt av Statens vegvesen, og det er bystyret som vedtok reguleringsplanen etter forslag fra byrådet, sier Fredriksen.

- Dere i Høyre satt med byrådsmakt da veien ble vedtatt, og har vel et ekstra ansvar?

- Vi har ansvar for reguleringsplanen, men her er det jo ingenting som er ferdig. Poenget er at man kan ikke gjøre opp resultatene før man er ferdig med utbyggingen av Bjørvika og veisystemet, og i dag konkludere med at det er mislykket, sa han.

BRED VEI: Dronning Eufemias gate har fire kjørefelt, egne sykkelfelt og en egen vei for trikken. Totalt kostet veien 925 millioner kroner.

Ap: - Det er trist på se



Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Frode Jacobsen, karakteriserer det som trist at gata fungerer så dårlig.

- Jeg sykler gjennom her til og fra jobb. Det er trist å se hvordan Dronning Eufemias gate fungerer, sier Jacobsen til Nettavisen, og påpeker:

TRIST: - Jeg sykler gjennom her til og fra jobb. Det er trist å se hvordan Dronning Eufemias gate fungerer, sier Frode Jacobsen (Ap).

- Forholdene er for dårlige for syklistene, noe som fører til at det blir mange konflikter mellom syklister og busser. Det er krevende for både syklister og bussjåfører. Det er ekstra frustrerende fordi man lett kunne lagd en dansk løsning med sykkelfelt som var fysisk adskilt fra veibanen. Da hadde det vært en paradegate for alle, men det er dessverre vanskelig å få til nå som gata står ferdig, sier han.

- Hvem har ansvaret for at det er blitt slik?

- Ansvaret må deles mellom planleggerne i byen og Statens vegvesen, og politikerne som har vedtatt løsningen. Her har man lagt for mye vekt på form, og glemt å tenke på funksjonalitet. En av grunnene til at vi har vært opptatt av å lage den nye Oslostandarden for sykkelveier er nettopp å unngå sånne dårlige løsninger framover, sier Jacobsen.

- Ap sitter nå med byrådsmakt i Oslo, så her har vel dere også et stort ansvar for at det et blitt slik?

- Nei. Denne gata sto klar i 2014 og var vedtatt i lang tid før vi fikk byrådsmakt, sier han, som sier Ap vil jobbe for å gjøre gata bedre.

SV: - Åpenbart at det ikke fungerer



SVs gruppleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier byrådet, som SV er en del av, nå har ansvaret for å finne løsninger.

PRIORITERTE IKKE: - Høyresiden må ta ansvar for at de ikke prioriterte sykkel høyere da de satt med makten, sier SVs gruppleder i Oslo bystyre, Sunniva Eidsvoll Holmå.

- Det er åpenbart at denne gaten ikke fungerer i dag. Så her må byrådet se på løsninger. Det skal være trygt å være myk trafikant i Oslo. Dette er avgjørende for å få flere til å sykle og gå, og dermed få ned utslippene fra biltrafikken, sier Holmås Eidsvoll.

- Hvem har ansvaret for at det er blitt slik?

- Høyresiden må ta ansvar for at de ikke prioriterte sykkel høyere da de satt med makten. Men det er uansett dagens byråd som sitter med ansvaret for å finne løsninger for hvordan veien kan forbedres, selv om utgangspunktet er dårlig, sier hun.

Venstre: - Sett lite til forbedring



Venstre, som sammen med Høyre var en del av byrådet da reguleringsplanen ble vedtatt, etterlyser mer handling fra byrådet.

DELT ANSVAR: - Ansvaret her må deles mellom staten, de som fremmet reguleringssaken og selvfølgelig det bystyret som vedtok den, sier Venstres gruppleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

- Venstre har aldri vært fornøyde med løsningen for Dronning Eufemias gate. I valgkampen 2015 så lovet Raymond Johansen at forbedringstiltak i gata sto høyt på agendaen for et nytt byråd. Det har vi sett lite til. Ansvaret her må deles mellom staten, de som fremmet reguleringssaken og selvfølgelig det bystyret som vedtok den, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen, og påpeker:

- Bjørvika er ikke ferdig, vi har fortsatt gode muligheter. Vi vil prioritere tryggere løsninger for syklister og gående, sier han.

KrF og Rødt har ikke besvart Nettavisen spørsmål om saken.

