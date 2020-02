Frp ønsker kartlegging av skolevold i Oslo

Frp vil kartlegge hvilke skoler som har flest voldshendelser i Oslo, og om den kraftige økningen i vold og trusler i Oslo-skolene også gjelder andre kommuner.

Frps Roy Steffensen, som er leder av Utdannings- og forskningskomiteen, har sendt skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) om saken.

– Vil statsråden ta initiativ til å få oversikt over hvilke skoler og hvilke bydeler veksten har vært størst, og hvor utfordringen er størst, og følger utviklingen i Oslo resten av landet?, skriver Steffensen blant annet.

Han viser til Klassekampens sak fredag hvor det kommer fram at rapporterte volds- og trusselhendelser økte fra 1.940 i 2016 til 4.071 hendelser i 2018. Tallene er hentet fra utdanningsetaten i Oslo og viser at de fleste involverte elevene er i alderen seks til tolv år.

Hovedverneombud Einar Osnes i utdanningsetaten i Oslo sier til avisen at disse hendelsene skaper langvarige psykiske plager, og at dette er det største arbeidsmiljøproblemet i skolene i hovedstaden.

Steffensen vil vite om den samme utviklingen skjer i andre kommuner i landet.

– All vold og trusler i skolen er uakseptabel, elevene har rett på et godt og trygt læringsmiljø, og lærerne har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å finne ut årsaken til utviklingen som utdanningsetaten i Oslo rapporterer om, skriver han.

