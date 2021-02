Frp på nivå med SV – dårligste måling siden 2006

Fremskrittspartiet og SV får samme oppslutning på NRK og Aftenpostens siste måling – 8,3 prosent. Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er jevnstore på topp.

Sp og Frp har tilsynelatende byttet posisjon på den politiske skalaen. Nå er det Trygve Slagsvold Vedum som måler krefter med partilederkollegaene i H og Ap, mens Siv Jensen og Frp er størst blant de minste.

De tre store, Ap, H og Sp, får en oppslutning på henholdsvis 20,7 (+0,6), 22,8 (+0,2) og 21,9 (+0,6) prosent i meningsmålingen Norstats måling for NRK og Aftenposten i februar.

SV fortsetter på 8-tallet med en tilbakegang, som er godt innenfor feilmarginen, på 0,6 prosentpoeng og får selskap der av Frp. Partiet har den største tilbakegangen av alle partiene på januarmålingen, med 3 prosentpoeng.

Partiet har ikke hatt en verre måling fra Nordstat siden 2006.

Nestleder Terje Søviknes forklarer tilbakegangen delvis med at det har vært lite rom for partipolitikk under pandemien og «organisatoriske utfordringer» lokalt i Oslo og Bergen.

For resten av partiene er det bare mindre endringer i oppslutningen: Miljøpartiet De Grønne øker med 0,9 prosentpoeng til 4,8 prosent. Rødt får 3,9 prosent (+0,2), Kristelig Folkeparti 3,5 (-0,2) og Venstre 2,4 (-0,1). Gruppen Andre samler 3,3 prosents oppslutning, opp 1,3 prosentpoeng.

(©NTB)

Reklame Slik holder du varmen i vinter