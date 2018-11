Frp-politiker ber Norge vurdere bistandskutt til «homohatere» i Tanzania

– Vi kan ikke akseptere at norske skattepenger skal brukes på bistand til homohatere. Vi må tørre å reagere som Danmark, sier Frps Silje Hjemdal.

Torsdag ble det kjent at Danmark holder tilbake 65 millioner danske kroner i støtte til Tanzania. Reaksjonen kommer etter at en kommissær i Tanzania oppfordret folk til å angi homoseksuelle slik at de kunne bli fengslet.

Les mer: Homofile i Tanzania lever i frykt etter «klappjakt» fra myndighetene



– Norge bør følge Danmarks eksempel og stå opp for menneskerettighetene, sier Silje Hjemdal til NTB.

Hjemdal sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– De homofile i Tanzania lever nå i frykt for vold og angiveri, og i fengselet oppfordres det til å voldta dem. Dette er rett og slett middelalderske tilstander. Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) bør følge sin danske kollegas eksempel og revurdere Norges engasjement i Tanzania, sier Hjemdal.

Hun peker på at Astrup har advart om at bistandskutt kan ramme feil og gjøre situasjonen verre.

– Bistandskutt er ubehagelig, men nå har vi anledning til å se på hvordan Danmark har reagert og sikte oss inn på bistandskutt som rammer der de skal. Vi ønsker at situasjonen skal bli bedre, ikke verre, sier Hjemdal.

Også Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har tidligere tatt til orde for at Norge bør stanse bistanden på 374 millioner kroner til landet.

Homofili er ulovlig i Tanzania i henhold til lover som stammer fra tiden da landet var en britisk koloni. Seksuelle handlinger mellom menn har en strafferamme på livsvarig fengsel.

Les mer: Nikolai Astrup: - Å kutte bistanden til Tanzania vil ikke bedre homofiles situasjon

Les mer: Norsk bekymring for behandling av homofile i Tanzania

