Frp-politiker i Vestfold og Telemark tiltalt for seksuell omgang med 15-åring

Et styremedlem i et lokallag av Fremskrittspartiet i Vestfold og Telemark er tiltalt for seksuell omgang med en 15 år gammel gutt.

Mannen er permittert fra samtlige verv i partiet etter at tiltalen ble kjent for fylkesledelsen fredag, skriver Sandefjords Blad. – Vi oppfordrer ham også til å søke permisjon fra alle folkevalgte verv inntil saken er avgjort hos politiet og rettsvesenet, sier fylkesleder Frode Gaasland Hestnes. Forsvareren til den tiltalte, advokat Christofer Arnø, ønsker ikke å kommentere selve tiltalen. Saken kommer opp for Vestfold tingrett 2. april, og det er satt av tre timer til behandlingen.

