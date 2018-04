Frp reagerer på «rydde-glipp»: - 1. mai må brukes til å rydde gatene

- Man nesten vasser i grus enkelte steder, påpeker Frp-politiker Camilla Wilhelmsen.

I Oslo kommune, som styres av de rødgrønne partiene med Arbeiderpartiet i spissen, var planen å kjøre på for fullt med vårrengjøring av gatene 1. mai, arbeiderbevegelsens store dag.

26 gater skulle feies og vaskes den dagen, fra tidlig morgen til kveld, kom det fram av Bymiljøetatens vårrengjøringsplan som har ligget ute på kommunens nettsider en stund.

Men etter at Nettavisen sjekket saken tirsdag, begynte ting å skje. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel tok kontakt med utførende etat, Bymiljøetaten, og etter dette ble 1. mai-planene endret.

Onsdag var alle gatene der det var planlagt arbeid 1. mai, tatt helt ut av oversikten over når Oslos gater skal ryddes.

Se listen over gatene som skulle feies 1. mai lenger ned.

- To uker forsinket



Presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen, bekrefter at planene ble endret denne uka.



- Vi er nesten to uker forsinket etter de opprinnelige planene på grunn av nattefrost og at snøen ble liggnede lenger enn normalt. Derfor var alle dager fram til 17. mai satt opp, men dette ble endret da vi tirsdag ble gjort oppmerksom på at planene også innebar arbeid på 1. mai, sier Olsen til Nettavisen.

- Hvorfor stopper dere arbeidet 1. mai?



- Det er fordi 1. mai er en helligdag, og det vil derfor ikke rengjøres natt til 1. mai, 1. mai og natt til 2. mai, sier Olsen.



- Det var en glipp



Olsen kaller det en «en glipp» at gaterydding var satt opp på 1. mai.

- Vi ble tirsdag gjort oppmerksom på det av byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel. I utgangspunktet skulle det ikke ha blitt satt opp. Entreprenørene setter opp listene, men det er vi som har ansvaret og legger listene ut på kommunens nettsider, sier hun.



HELLIGDAGSFRED: Her i Kapellveien på Storo i Oslo var planen at det skulle jobbes for fullt på arbeidernes fridag, 1. mai, men ifølge Bymiljøetaten var det en glipp at dagen var satt opp for vårrengjøring. Dermed kan de som bor i gata nå se fram til en rolig fridag.

- Vil dere nå rekke å bli ferdig til 17. mai?

- Vi prøver å rekke det meste før 17. mai, men mest sannsynlig vil det også bli enkelte gater som rengjøres etter 17. mai i år, sier Olsen.

Frp: - Uavhengig av 1. mai



Bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) i Oslo, mener imidlertid at vårrengjøringen bør gjennomføres selv om det er 1. mai.

- Jeg tenker at det er oppgaver som må gjøres så raskt som mulig uavhengig av både 1. mai og andre helligdager. Det burde ha vært feiet ferdig tidligere, men når byrådet er så sent ute som de er, så må alle dager brukes, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Hun mener det er viktig å raskt få bort alt støv og skitt fra gatene.

- Jeg mener at det er viktig å holde trykket oppe på å feie så raskt som mulig. Det er blitt gruset veldig mye i vinter og det er faktisk slik at man nesten vasser i grus enkelte steder. All denne grusen gjør det også vanskeligere å komme seg frem for folk med nedsatt bevegelighet, sier Wilhelmsen, og konstaterer:

- Det er ikke mye pent på fortauer mange steder, mye grus og søppel, og det blir mye støv og skitt av det, sier hun.

- Hva tenker du om at de kaller 1. mai-planen en glipp?

- Jeg tenker at byrådet burde ha bedre kontroll på disse oppgavene. Dette er snakk om ren logistikk som det med kvalitetssikring burde være mulig å gjøre riktig. Det å feie og holde byrommene våre rene, er viktig både for byluft, fremkommelighet og god opplevelse, sier Frp-politikeren.

Rekordmye grus

Mer enn 38.000 tonn grus er strødd ut på veier og fortau i Oslo i vinter, og sammen med veistøv og søppel skal det fjernes. Til sammenligning ble det i fjor fjernet ca 15.000 tonn.

I tillegg skal det fjernes omtrent 10.000 tonn med avfall fra Oslos veier og fortauer.

Et stort antall maskiner vil være i sving: På det meste vil det gå åtte vårrengjøringslag med totalt 70 maskiner, og rengjøringen foregår hele døgnet.

Lufta gir helserisiko

Tidligere onsdag ble det kjent at lufta i Oslo nå har innebært «betydelig helserisiko» 11 dager på rad.

Årsaken til den dårlige luftkvaliteten i hovedstaden, er at det har vært så mye svevestøv på grunn av rask snøsmelting og pent vær. I vinter har det blitt brukt mye grus og strøsand for å forhindre glatte veier, og nå ser vi konsekvensene av det.

Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel er spurt om å kommentere saken, men de viser til Bymiljøetaten.

Her er gatene som skulle feies 1. mai, men som nå har fått ny dato:



