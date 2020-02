Frp snur i ulvesak – Venstre lettet

Venstre er lettet over at Fremskrittspartiet ikke vil støtte et forslag om å felle 10–12 ulver i revirene i Mangen og Rømskog i Akershus. Sp er mindre fornøyd.

– Jeg har stor respekt for at Frp har tatt saken på alvor, og forstår alvoret i den. Jeg har virkelig vært reelt bekymret for rovdyrpolitikken etter at Frp gikk ut av regjering, sier leder Ketil Kjenseth (V) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til Dagbladet.

Etter at Frp gikk ut av regjering, varslet partiet en ny linje i rovdyrpolitikken. Blant annet åpnet partiet for å støtte et forslag fra Senterpartiet om å felle ulvene i Mangen og Rømskog.

Medlem av energi- og miljøkomiteen, Jon Georg Dale (Frp), mener en ny dom fra lagmannsretten viser at Sps forslag strider mot lovverket. Han vil derfor ikke støtte det og heller jobbe for å finne andre måter å få tatt ut ulvene på.

– Vår holdning i ulvepolitikken er kjent. Vi har sagt hele tida at vi vil skyte ulvene i Rømskog og Mangen. Det betyr at om ikke dommen hadde kommet fra lagmannsretten ville vi stemt for forslaget, sier han til avisen.

Sps Sandra Borch er ikke fornøyd.

– Det betyr at Frp ikke mente alvor om at det skulle bli endring i rovdyrpolitikken etter at de gikk ut av regjering. Frp ønsker tydeligvis å fortsette som et støttehjul for Venstre i ulvesaken, sier hun.

Frp og Sp ville uansett vært nødt til å ha med seg Ap for å støtte forslaget. Partiet har ennå ikke bestemt seg.

