Frp-statsråder slår tilbake mot MDG: - Det går an å ha to tanker i hodet samtidig

- MDG tar ikke hensyn til folks behov. De bruker stort sett pisk, mener Frp-leder Siv Jensen.

GARDERMOEN (Nettavisen): Før landsmøtet til Frp startet fredag, gikk Frp-leder og finansminister Siv Jensen i strupen på Miljøpartiet de Grønnes bilpolitikk i Oslo.

- De har glemt at folk også er avhengig av bilen, sa Jensen.

Miljøbyråden i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), slo kraftfullt tilbake, og mente Jensen burde lytte mer til hva folk selv ønsker.

«Jeg trodde Frp ville lytte til folk flest? Bør ikke det gjelde i her i Oslo også?», skrev Berg i et langt innlegg på Facebook.

Denne kritikken provoserer Jensen, og fra landsmøtet på Gardermoen, der Frps skal vedta ny miljøpolitikk, langer hun og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut mot MDGs mange bilfientlige grep i hovedstaden.

- Når man er byråd må man klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Det er jo ikke sånn at det eneste saliggjørende for en by som Oslo er gang- og sykkelstier, sier Jensen til Nettavisen.

- Vi må også ha veier



Det Jensen har i tankene er det rødgrønne Oslo-byrådets milliardsatsing på sykkelveier, som hun mener er alt for ensporet.

- Det er viktig med sykkelveier, men vi må også ha gode kollektivløsninger og veier. Det er varer som skal transporteres inn og ut av Oslo, gjennom Oslo og det er fortsatt masse barnefamilier som har behov for bilen for å komme seg til og fra jobben, sier Jensen, og legger til:

- Med den tilretteleggingen vi nå gjør for lavutslippsbiler, ved at vi har endret bilavgiftene, så burde det være mulig å gjøre flere ting.

Berg understreker imidlertid i sitt innlegg at Oslo kommunes klimaundersøkelse viser at 7 av 10 innbyggere i byen støtter Oslos ambisiøse klimamål, og at over halvparten ønsker et bilfritt sentrum.

Derfor har de fjernet parkeringsplasser, bygd sykkelveier og gjort byen mer tilgjengelig for gående og syklende.

LYTTER IKKE: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo mener Frp ikke lytter til folks ønsker, og påpeker at Oslos innbyggere ønsker et bilfritt sentrum.

- Tar ikke hensyn til folk



- Berg etterlyser at dere lytter mer til folk flest. Bør dere ikke det?



- Er det noen parti som lytter til folk flest, så er det jo Fremskrittspartiet. Det handler igjen om at man må klare å gjøre flere tinger på en gang. Jeg synes miljøprofilen som MDG har i Oslo, er helt ensporet og den tar ikke hensyn til at folk er forskjellig og har ulike behov, sier Frp-lederen.

Hun får støtte fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Vi er jo opptatt av å skape gode transporthverdager for alle i befolkningen, og vi har ulike behov. Det betyr at mange vil trenge bilen hver dag, mens andre igjen kan løse det ved å sykle eller ved å reise med buss. Det er nettopp vår regjering som har gjort det mulig for byer og distrikt å ha et mangfold i transporttilbud, sier han til Nettavisen.

- Alt kan ikke bli bilfritt



Solvik-Olsen viser til at de har firedoblet bevilgningene til å bygge motorvei, og tredoblet midlene til å bygge kollektivløsninger i byene.

- Vi har også doblet satsingen på sykkelveier, men vi kan ikke bare ta hensyn til én trafikkgruppe, sånn som man gjør i Oslo. Jeg selv sykler, men jeg vet det er mange som har behov for bil fordi de bor og jobber slik at sykkel ikke er fornuftig, sier han, og samtidig påpeker:

- Det er miljøbyråden i Oslo som må løfte blikket og ikke bare representere en subgruppe i samfunnet. Vi skal representere alle gruppene i samfunnet.

- Men undersøkelser slår jo fast at over halvparten ønsker et bilfritt sentrum?

- Det er forskjell på å tenke seg noen sentrumsgater som bilfrie, og å late som om at alt i Oslo skal bli bilfritt og at ingen har behov for bil, sier statsråden.

IKKE HENSYN: - Vi kommer aldri til å konkurrere med MDG om løsninger, for deres løsinger tar ikke hensyn til folks behov, mener Frp leder Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Får til fornyelse av bilparken



Berg mener dessuten at en vridning av bilavgiftene, som favoriserer lavutslipps- og nullutslippsbiler, ikke er nok for å nå klimamålene.

Også det slår Jensen tilbake mot.

- Nå er det slik at bilavgiftsendringen denne regjeringen har gjennomført, har vært en enestående suksess. Det har bidratt til at vi for første gang på mange år får til en fornyelse av bilparken. Det betyr at det nå ruller flere lavutslipps- og nulsutslbiler rundt på veiene enn det noen gang har gjrot tidligere, og utslippene går ned, sier finansministeren.

Hun vektlegger samtidig at alle også må bidra for å få ned utslippene.

- Det handler om at resten av samfunnet tar sitt ansvar og kutter ustlipp. Men det er jo ikke sånn at et bilfritt sentrum løser dette i en situasjon hvor det selges stadig flere nullutslippsbiler. Så det er jo ikke bilene nødvendigvis som kommer til å forurense i fremtiden, sier Jensen.

- Blir en by uten butikker



Jensen sier hun rett og slett frykter konsekvensene av det som gjøres i Oslo, med fjerning av parkeringsplasser og vanskeliggjøring av å kjøre bil.

- Det gjør Oslo sentrum til en by helt uten butikker etter hvert, fordi noe av det man må kjøpe i butikken er krevende å frakte med seg på en sykkel. Det gjør jo noe med liv- og bevegelsesmønster, og ikke minst setter det mange arbeidsplasser i Oslo i fare, sier hun.

- Men mijøbyråden trekker jo fram at handelen og liv myldrer i gatene der syklister og fotgjengere er prioritert. Snakker hun ikke sant her da?

- Det at folk synes det er hyggelig å rusle rundt i gatene, er jeg jo hjertelig enig i. Oslo er jo en fantastisk by. Men igjen så trenger vi mangfoldet. Det at man ikke lenger kan gjøre alle innkjøp i Oslo sentrum, gjør at man i stedet reiser til kjøpesentrene, sier Jensen.

Fnyser av Ikea-kritikk



Selv trakk hun fram at et bilfritt sentrum gjør det blir vanskelig for folk å handle på Ikea på Dagsnytt 18 forrige torsdag, noe Berg også trekker fram i sin kritikk, siden Ikea ikke ligger i Oslo sentrum.

- Jeg har bodd i Oslo i nesten 50 år, så er det noe jeg vet er hvor ulike ting i Oslo befinner seg. Poenget mitt er at Oslos innbyggere også har behov for å reise til Ikea, og har behov for å frakte varene sine hjem. Det krever faktisk noe annet enn en sykkel, for å si det forsiktig, sier Jensen om den kritikken.

- Nå skal Frp kapre flere miljøvelgere. Men har dere troverdighet i miljøpolitikken?

- For å si det sånn. Vi kommer aldri til å konkurrere med MDG om løsninger, for deres løsinger tar ikke hensyn til folks behov. De bruker stort sett pisk, og så er de vel heller ikke alltid like konsekvente. Vi har jo sett at miljbyråden selv er en flittig bruker av taxi, men skal gjøre det vanskelig for andre å transportere seg rundt med bil, sier Jensen.

- Argumentasjonen vil forsvinne



Solvik-Olsen mener dessuten at byrådet i Oslo vil miste grunnlaget for sine argumenter etter hvert.

- Nå ser vi at salget av utgiftsfrie biler øker krafitg. Det betyr at den argumentanson MDG og Arbeiderpartiet i Oslo har hatt, den vil gradvis forsvinne. Utslippene byene går ned og vil etter hvert bli elimentert. Men folks transportbehov vil fortsatt eksistere, sier han.

Som Jensen mener han det er en dårlig idé å bruke pisk, og å tvinge forbud ned over hodene på folk.

- Det handler om å spille på lag med innbyggerne. Sørge for at folk synes at dette er gøy å være med på, og ikke bare oppleve at måten de har levd på, plutselig bare skal skjemmes av, sier Solvik-Olsen.

Nettavisen har spurt miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo om en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

