Fremskrittspartiet erklærer seg uenig i regjeringens tilslutning til FNs migrasjonsplattform.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til Aftenposten at plattformen ikke er juridisk bindende, og at det ikke innføres nye forpliktelser for Norge. Norges tilslutning skjer nå etter at Høyre og Venstre stemte for, og Frp stemte mot i regjeringen.

Ifølge avisen er det første gang Frp tar dissens på en beslutning i regjeringen.

Solberg mener at regjeringen ikke er svekket og sier at hun har respekt for at Frp «ikke kan stille seg hundre prosent bak». Hennes inntrykk er uansett at FNs migrasjonsplattform har bred tilslutning i Stortinget.

Usikkert press

Frp-leder Siv Jensen sier til partiets nettside at det er avgjørende for partiet at innvandringspolitikken styres fra Norge.

– Det er usikkert hvilket press vi utsetter Norge for ved å slutte oss til plattformen. Derfor mener Frp at regjeringen bør være føre var, og ikke slutte seg til plattformen, sier Jensen.

Ifølge Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim har både partiets stortingsgruppe og landsstyre vært tydelige på at Norge ikke bør signere avtalen.

– Jeg frykter at andre partier vil bruke avtalen til å presse fram liberaliseringer. Det er uaktuelt for oss, sier Helgheim.

– Ikke bindende

Solberg avviser problemstillingen. Hun mener tvert om at plattformen ikke endrer noe.

– Plattformen gir verken drahjelp eller nye ulemper. Som dokument har det betydning for de landene som ikke har samme tilknytning til de internasjonale konvensjonene som vi har forpliktet oss til, sier hun til Aftenposten.

Norges tilslutning skal uansett ikke vedtas i statsråd, men gis som en instruks til Utenriksdepartementet. Migrasjonsplattformen skal signeres i Marrakech 10.–11. desember.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forutsetter at Norge ikke vil påta seg nye forpliktelser ved å signere avtalen. Han sier den ikke er juridisk bindende.

