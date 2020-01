Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp

Det er Høyre, KrF og Venstre som har brutt med regjeringsplattformen, mener leder Tone Ims Larssen i Oslo Frp. Bildet viser partilederne utenfor Granavolden Gjæstgiveri der forhandlingene foregikk for ett år siden. F.v. Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Stans i bosetting av flyktninger i Oslo og strengere regler for familiegjenforening er blant kravene lederen for Oslo Frp vil stille for å bli i regjering.

– Det må bli strengere justis- og innvandringspolitikk. Saken er altfor alvorlig til å begynne å diskutere andre tiltak som lavere skatter eller bomavgifter, sier Oslo-leder Tone Ims Larssen på NRKs Politisk kvarter fredag morgen. Hun utdyper: – Null bosetting av flyktninger i Oslo, jeg ser den eskaleringen som foregår i min by med kriminalitet. Det må være strengere sanksjoner mot foreldre som ikke ivaretar sine barn. Og vi må ha mye strengere regler for familiegjenforening. (©NTB)

