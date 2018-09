Frp-utspill: Vil at politiet skal hjelpe ungdommer med leksene

- Vi er ganske lei av at man får mer å gjøre, sier fagforeningsleder i Oslo Politiforening Kristin Aga.

OSLO (Nettavisen): Nettavisen har i en serie artikler siden i vår omtalt problemer med ungdomskriminalitet i hovedstaden. Denne uken møtte fire tenåringsjenter i retten, tiltalt for flere ran og voldsepisoder, og en rekke andre forbrytelser.

Ett av ransofrene skrek i fortvilelse da hun ble ranet av tre av jentene. Problemene med ungdomskriminalitet er voksende slo en rapport fast i juni. De siste månedene har det også vært flere andre alvorlige hendelser som skyting på åpen gate, hvor tenåringer eller unge voksne har vært involvert.

- Den siste tiden har vi opplevd ting vi ikke har sett før, en eksplosiv økning i mindreårige som begår kriminalitet, stor økning i vold mot politiet og alvorlig vold begått av mindreårige. Dette må vi hindre at fortsetter. Vi ønsker ikke å ha samme tilstander i Oslo som de har i andre steder i Europa, sier Himanshu Gulati, politiker i Fremskrittspartiet (Frp) og medlem av justiskomiteen på Stortinget.

- Hovedmåten å løse dette på er å hindre at flere nye og unge i fremtidige generasjoner tyr til kriminalitet.

- Må tenke nytt

Frp-politikeren har nylig vært på studietur i USA og Canada sammen med resten av justiskomiteen, og har fått inspirasjon til hvordan politiet kan jobbe forebyggende.

- Utgangspunktet vår er at i en ekstraordinær situasjon må vi tørre å tenke nytt og ta til oss nye ideer. Vi trenger å normalisere forholdet mellom politi og ungdom, og det kan gjøres ved å få politiet mer til stede i skolen.

- Hva skal politiet gjøre på skolen?

- Det kan være at de hjelper til og deltar i en gymtime en gang i blant, det kan være leksehjelp, de kan ha stands og gi informasjon, eller invitere ungdommer eller klasser med ut på politioppdrag med en patrulje.

- Lei av å få mer å gjøre

Kristin Aga er leder for Oslo Politiforening, som organiserer over 3000 medlemmer innenfor alle kategorier ansatte (polititjenestemenn, sivilt ansatte, ledere og jurister).

Hun er tydelig på at hennes medlemmer må gjøre mindre av noe, dersom de skal gjøre mer av noe annet. Hun er ikke begeistret for detaljstyringen som kommer fra Stortinget.

- Alle gode forslag mottas, så lenge det er en tanke om hva politiet skal gjøre mindre av. Vi er ganske lei av at man får mer å gjøre, uten at vi får mer ressurser til å gjøre de oppgavene vi har i dag, sier Aga til Nettavisen.

- Jeg synes at de som kjenner faget skal få lov å gjøre en vurdering på hva vi skal få gjøre.

Det er spesielt i bydeler i øst og sør i Oslo det har vært negative hendelser. Men også i sentrum og andre steder. I midten av mai omtalte Nettavisen at ungdommer truet natteravner på Vestli med skyting og steinkasting.

- Det viktige er at vi viser ungdommer i belastede bydeler at politiet er der for dem og at politiet ikke er farlige folk. Dette vil igjen føre til at terskelen øker for å begå lovbrudd og vold mot politiet.

Gulati trekker frem et eksempel fra Canada hvor de møtte en politikvinne som bruker 20 minutter hver uke til leksehjelp for ungdommer.

- Det er ikke meningen at politiansatte skal bruke veldig mye tid på dette, men kanskje være der en gang i måneden eller et par ganger i halvåret. Jeg tror dette kan være nok til å bryte de barrierene som finnes i en del bydeler i Oslo hvor mange ungdommer bryter loven og ser på politiet som sin fiende.

Droppet å pågripe kriminelle

Politiets ressursproblemer har vært tema i flere år. Nettavisen omtalte i fjor at ressurssituasjonen i Innlandet politidistrikt var så dårlig at de droppet å pågripe kriminelle.

I en artikkel i midten av juli i år omtalte NRK at politiet i hovedstaden har henlagt 55.448 saker på et drøyt år. I 3337 av sakene skal det har vært med kjent gjerningsperson.

- Det første jeg tenker er at Frp ikke har penger til å bruke politiressurser i skolen. Men det er en kjensgjerning at politiet har ikke kapasitet til å gjøre jobben sin med det budsjettet regjeringen leverer. Jeg er litt overrasket, og det er litt uvanlig, at Frp tar til orde for å detaljstyre politiet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) og leder av justiskomiteen, Lene Vågslid, til Nettavisen.

- Vi har veldig stor tro på at politimestrene rundt om i landet er i stand til å vurdere hvilket politiarbeid de skal gjøre. Nå får vi se, når statsbudsjettet blir lagt frem 8. oktober, om politiet får penger som gjør dem i stand til å gjøre sine hovedoppgaver. Dersom de sørger for det, kan vi diskutere tilleggstiltak og andre ideer.

Ap-politikeren får full støtte av politiansatte Nettavisen har snakket med. Ole Magnus Jensen har 11 års erfaring med forebyggende arbeid i politiet. Han er i dag leder for forebyggende enhet i avdeling Asker og Bærum i Oslo politidistrikt.

- Skolen som arena for relasjonsbygging er en god idé, men det er ikke en ny idé. Vi har en hendelsesstyrt hverdag og knappe ressurser, så jeg ser ikke hvordan vi skulle fått dette til i praksis. En slik oppgave krever at vi regelmessig kan oppsøke skoler, sier Jensen til Nettavisen.

- I vår avdeling har vi naturlig nok en forebyggende tanke med jobben vi gjør. En del av tiltakene er å oppsøke ungdommer på arenaer de oppholder seg i «fredstid», altså i tilfeller uten at de har gjort noe galt. Tanken til Gulati er ingen dum idé, dessverre tror jeg ikke den lar seg gjennomføre.

Politileder: - Ikke mulig å få til

Jensen mener det er viktig at forebyggende arbeid gjøres systematisk, og han understreker viktigheten av at det er kontinuitet.

- Forebyggende arbeid handler om å få til møter regelmessig og hyppig nok til å bygge en relasjon. Det blir en utfordring å få til. I Asker og Bærum har vi 53 skoler, og det er sikkert noen utfordrende elever på hver av de skolene som kunne hatt godt av ekstra oppfølging og leksehjelp.

- Det sier seg selv at vi ikke har mulighet til å få til dette. I så fall er spørsmålet, hva skulle denne oppgaven gått på bekostning av?

Frp-politikeren mener at den omstridte politireformen hadde til hensikt å få til mer forebyggende jobbing

- Å ha politi mer til stede i skolen er forebygging i praksis. Dette kan være en viktig del av det forebyggende arbeidet. Når det er snakk om å bekjempe ungdomskriminalitet må vi tørre å tenke utenfor boksen, sier Gulati.

- Så det vil si at regjeringen, hvor Frp har hatt justisministeren de fem siste årene, ikke har gjort nok?

-Regjeringen gjør mye, spesielt med å gi økte ressurser og et økt antall politistillinger. Men Norge har vært heldige, og skilt oss ut på en positiv måte, sammenlignet med mange hovedsteder i Europa. Når vi ser at vi får mange av de samme problemene må vi være enda mer frempå og tenke enda mer forebygging.

- Vi må få et normalisert forhold mellom politi og ungdom. Når ungdommene ser de samme politifolkene på gaten som har vært med dem på skolen, vet de at det er noen de kjenner, og det kan heve terskelen for å begå lovbrudd og vold mot politiet.

- Men politiet er skeptisk til utspillet, de sier de ikke har ressurser til å oppsøke skoler for å drive leksehjelp og å bidra i gymtimer. Hva tenker du når du hører på fagfolkene?

- Politiet skal drive forebygging. Da må vi se på hvilken forebygging som gir mest effekt. Mitt poeng er ikke at politiet skal bruke en time i uken, men at vi tenker å hvordan vi kan få mer tilstedeværelse i skolen fordi vi ser en trend vi må snu. Når vi ser en negativ trend må vi tørre å tenke nytt på hvordan vi driver forebygging, sier Gulati.

- Tar ikke realitetene innover seg

Ap er ikke enig i at sittende regjering har gjort nok for å bekjempe ungdomskriminalitet, og understreker viktigheten av å ha et sterkt og synlig politi lokalt, som har tett og nær kontakt med ungdommene.

- Det vi ser fra justispolitikken sin side, er en regjering og justisminister som ikke sørger for at politiet er i stand til å gjøre den jobben de skal. Erfaringer fra Canada viste viktigheten av å styrke lokalt politi. Her i Norge står vi i en situasjon der vi skulle gjennomføre en reform som skulle styrke det lokale politiet, men vi ser rundt om i distriktene at det ikke skjer. Ideer koster penger, det kommer vi ikke utenom, sier Vågslid tydelig.

- Gulati tar ikke realitetene innover seg. I dag vet vi at straffesaker med kjent gjerningsperson blir liggende, og voldtektssaker blir henlagt av kapasitetsårsaker. Da er tiden inne for å forstå at man må bruke penger på distriktene. Satt på spissen, så kommer jeg aldri til å si til politiet rundt om i landet at de skal la straffesaker med kjent gjerningsperson ligge, og heller oppfordre dem til å bli med på en time med leksehjelp.

- Hvilke tiltak mener du og Ap må settes inn for å få bukt med ungdomskriminalitet, spesielt i Oslo?

- Først og fremst burde regjeringen sett til hva byrådet i Oslo har gjort. Bare den innsatsen byråd Raymond Johansen (Ap) og de andre har gjort, særlig i sommermånedene, når det gjelder å forhindre ungdomskriminalitet, har vist seg å gi gode resultater. Det har vært tiltak innenfor arbeid, kultur og fritid, i tillegg er det mye mer vi kan gjøre.

Leksehjelp ikke politioppgave

Fagforeningsleder Aga er tydelig på hvordan oslopolitiet ønsker å jobbe.

- Tilbakemeldingene jeg har fått er at det er et sterkt ønske blant våre medlemmer å være ute og jobbe mer forebyggende. På sikt er det dette som gir de store gevinstene. Men det er det ikke tid til med alle påleggene politiet får.

- Ingenting hadde vært bedre enn å være mer til stede med barn ute på skolene. Norsk politi ønsker å være til stede, jobbe forebyggende og bli kjent med barn og ungdom. Ikke bare jobbe reaktivt når noen har gjort noe galt. Jeg tenker også at leksehjelp er det best at utdannet personell gjør.

Gulati understreker at hans utspill ikke nødvendigvis er fasiten på hvordan politiet skal jobbe for å bekjempe den voksende ungdomskriminaliteten.

- Det jeg ønsker er å sette i gang en diskusjon for hvordan vi kan hindre at flere ungdommer begår kriminalitet og havner i kriminelle miljøer. Da må vi ta diskusjoner på nye ideer uten at vi hver gang snakker om bevilgninger, sier han med tydelig stikk til Ap og politiet i Oslo.

- Politiet har ressurser til å drive forebygging, spørsmålet er nå hvilken type forebygging som gir best effekt. Jeg har ikke noe endelig fasit på dette. Men det er åpenbart at vi må snakke med politiet og skolene om problemene med ungdomskriminalitet. Jeg hadde håpet på et mer åpent sinn fra opposisjonen og andre i denne debatten, og høre fra dem om andre og kanskje bedre ideer.

