Frp vil behandle Leirstein-saken grundig

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) har sendt porno til unge partifeller. Frp tar saken svært alvorlig.

- Vi tar saken på det aller største alvor. FrP har et etisk regelverk. Trakassering i enhver form skal ikke skje. Våre medlemmer skal ikke utsettes for slikt, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til Nettavisen.

NRK fortalte onsdag at Frp-politikeren Ulf Leirstein har sendt meldinger med hardpornografiske bilder til mindreårige.

Leirstein har erkjent å ha gått over streken, men har ikke kommentert innholdet i anklagene som er rettet mot ham.

– NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer, erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg, skriver Leirstein.

Må undersøkes grundig



Limi sier til Nettavisen at Frp nå må undersøke saken grundig før man kan si noe om hvilke konsekvenser dette vil få for Leirstein, men påpeker at Frp ikke har blitt varslet om saken.

- Det er viktig for oss å få behandlet denne saken på en skikkelig måte hvor alle involverte blir lyttet til, respektert og tatt vare på, sier Liem.

- Enn så lenge bygger denne saken på en anonym kilde. Vi jobber nå med å etablere hva som er fakta i saken og håper vedkommende vil varsle om saken til oss, slik at organisasjonsutvalget vårt kan behandle saken så grundig som mulig.

Alle varsler blir tatt alvorlig



- På generelt grunnlag vil jeg si at partiet forventer at alle folkevalgte og tillitsvalgte i Fremskrittspartiet oppfører seg skikkelig og følger norsk lov.

Han sier at Frps organisasjonsutvalg har ansvar for å håndtere denne typen saker.

- Får vi varsler går organisasjonsutvalget vårt, som har ansvar for å håndtere slike saker, inn i dem. Alle varsler blir tatt på alvor. Det er viktig for meg at medlemmer som utsettes for uønskede hendelser blir tatt godt vare på, sier han.

– Ekstremt ubehag

NRK har også snakket med gutten som var 14 år gammel da han mottok den omtalte eposten i 2012.

Han sier han følte et ekstremt ubehag, men turte ikke å gå videre med saken da på grunn av Leirsteins posisjon.

Strafferettsekspert Erling Husabø ved Universitetet i Bergen sier at spredning av pornografi til personer under 18 år er et brudd på pornografibestemmelsen i straffelovens § 317 og har en strafferamme på 3 års fengsel.

