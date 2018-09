Frp vil betale syrere i Norge 20.000 kroner for å reise hjem

Fremskrittspartiet tar til orde for at syrere uten permanent oppholdstillatelse i Norge skal få 20.000 kroner med seg hvis de reiser hjem frivillig.

Det er på tide at syrere som ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse, forbereder seg på returen til hjemlandet, mener Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim, ifølge NRK. Frps stortingsgruppe ønsker derfor å etablere en ordning for frivillig retur, hvor hjemreisen er betalt og hvor det gis 20.000 kroner i kontanttilskudd til de som reiser.

– Syria trenger sårt gjenoppbygging, og at egne innbyggere reiser hjem. Det vil også være med på å dempe presset på innvandring til Norge, sier Helgheim.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) er det bare 2.400 av totalt 13.229 syrere som kom etter 2011, som har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. UDI har ikke noe program for frivillig retur til Syria på grunn av sikkerhetssituasjonen i det krigsherjede landet.

Helgheim poengterer at det i flyktningforliket fra 2015 heter seg at flyktninger skal reise tilbake når forholdene i hjemlandet tillater det. Han hevder «det i deler av Syria nå er rolig».

Forliksdeltaker og regjeringspartner Venstre kaller forslaget naivt.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal oppfordre folk til å reise tilbake til Syria. Vi bør prioritere dem som er her, ta godt imot dem, sørge for at de blir godt integrert. Det er vår oppgave nå. Vi sender helt feil signaler hvis vi oppfordrer de nå til å reise tilbake, sier Guri Melby, innvandringspolitisk talsperson i Venstre.

(©NTB)

Mest sett siste uken