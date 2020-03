Frp vil ha virusplan for oljebransjen

Frp etterlyser en statlig beredskapsplan med tiltak som sikrer oljebransjen og dens ansatte økonomisk trygghet på grunn av virussituasjonen.

– Foreløpig har det vært mye fokus på hvordan regjeringen kan bidra til å sikre at ulike næringer som nå sliter på grunn av virussituasjonen unngår permitteringer og konkurs. Dette er absolutt nødvendig, sier den tidligere Frp-statsråden Jon Georg Dale, nå energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Dale savner en beredskapsplan med konkrete tiltak for å unngå at olje- og gassproduksjonen på sokkelen reduseres kraftig.

Han peker på at det er bekreftet at en person er smittet på Equinors Martin Linge-plattform i Nordsjøen og at Equinor flyr i land 140 ansatte.

– Redusert petroleumsproduksjon over tid kan bidra til å forverre den økonomiske situasjonen i Norge ytterligere, understreker Dale.

Dale mener beredskapsplanen bør være en sentral del av tiltakspakken som regjeringen har varslet at de vil presentere fredag.

(©NTB)