Frp vil ikke ha nachspiel-forbud på landsmøtet

- Vi følte det var unaturlig for oss, sier Frps generalsekretær.

FRPS PARTIKONTOR (Nettavisen): Fredag starter Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen, og flere hundre delegater fra hele landet samles til en helg med mye politikk, men også sosialt samvær.

Da Høyre hadde sitt landsmøte for tre uker siden, innførte de et forbud mot å ha nachspiel på landsmøtehotellet i kjølvannet av den siste tidens #metoo-saker. Et slikt forbud ønsker derimot ikke regjeringspartner Frp.

- Nei, det vil ikke vi ha. Vi har tillit til våre landsmøtedeltakere, og vi har ikke et generelt forbud mot å ha nachspiel, sier partiets generalsekretær, Fredrik Färber til Nettavisen.

- Unaturlig for oss



Men Färber forteller at de har et generelt krav om at det skal være ro på rommene fra klokken 23, et krav de alltid har hatt på sine landsmøter.

- Det betyr at det ligger noen restriksjoner her, men så lenge folk gjør det i rolige og ordentlige former, så tillater vi nachspiel, sier han.

Han sier samtidig at de helst ønsker at folk oppholder seg i barområdet på hotellet, og har det hyggelig sammen der.

- Men hvorfor vurderer dere dette annerledes enn Høyre?

- Det får være Høyres vurdering, hvordan de ønsker å ha sitt landsmøte. Og så legger vi opp våre slik vi ønsker å ha dem. Men vi følte at det ble unaturlig for oss å ha et forbud mot nachspiel, sier Färber.

- Merker de under 18



Under landsmøtemiddagen serverte Høyre også mindre alkohol enn normalt. Heller ikke her ønsker Frp å gjøre endringer.

- Vi har valgt å servere øl og vin til maten. Det synes vi hører hjemme hos oss, fordi landsmøtet er en høytidelig arena. Og det at vi serverer noen glass til maten som tidligere, synes vi er innafor og ikke er det som skaper problemer for oss, sier Färber.

Han forteller at de samtidig, i lys av #metoo-debatten, har hatt en gjennomgang av alle regler, for å være sikre på at de har gode nok rutiner.

- Det handler blant annet om at vi merker deltakere under 18 år med eget armbånd, og det samme for deltakere under 20 år. Vi har også egne og innleide vakter, i tillegg til hotellets vakter. Det handler om at vi passer på at skjenking skal foregå ordenlig, og at folk har noen å si fra til om noe skjer, sier Färber.

