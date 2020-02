Frp vil tvinge fram endring av ulvepolitikken

Frp vil ikke støtte Senterpartiets forslag om å felle to ulveflokker i revirene Rømskog og Mangen. Frp utfordrer i stedet regjeringen med egne forslag.

– Hvis vi skal få til en forvaltning i tråd med bestandsmålet, slik Frp er opptatt av, må vi inn og gjøre endringer i naturmangfoldloven, sa Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale i Stortinget tirsdag.

Han understreket at partiet er klar over at dette vil være «krevende for regjeringspartiene». Frp er først og fremst på kollisjonskurs med Venstre i rovdyrpolitikken.

(©NTB)