Frp vil vrake sukkeravgiften

Frps landsmøte ber stortingsgruppa vurdere å skrote den omstridte avgiften.

GARDERMOEN: Frps landsmøte stemte søndag formiddag over forslaget om å fjerne sukkeravgiften. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Her er vedtaket:

«Landsmøtet ber stortingsgruppen vurdere uheldige konsekvenser av økning av ulike avgifter, blant annet på sukker og sjokolade, og i den forbindelse vurdere reversering av avgiftene».

- Håper på endring i juni



I vedtaket står det at avgiften vil føre til at grensehandelen til Sverige vil øke, og at «Fremskrittspartiet ønsker derfor å redusere avgifter som bidrar til økt grensehandel».

- Det å øke sukkeravgiften fører ikke til at færre spiser sukker. Det fører egentlig bare til at flere handler mer i Sverige, sa FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til Nettavisen lørdag.

Det var Møre og Romsdal Frp som fremmet forslaget, som ble støttet av FpU.

FORNØYD: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud sier han håper på endringer av sukkeravgiften allerede i revidert nasjonalbudsjett i juni.

Svendsrud sier han er glad for landsmøtets vedtak.

- Jeg er veldig glad for at landsmøtet til Frp er tydelige på at økning av sukkeravgiften har gitt uheldige konsekvenser. Jeg håper vi kan se endringer av denne avgiften allerede i revisert nasjonalbudsjett i juni, sier FpU-lederen til Nettavisen etter vedtaket.

KrF vil ikke endre



Sukkeravgiften ble økt med 83 prosent etter budsjettforliket mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor.

KrF sa imidlertid lørdag at de ikke vil gå med på å fjerne avgiften.

- Vi har en avtale med regjeringen om et budsjett hvor denne avgiften er et viktig folkehelsetiltak, sa KrF-nestleder Olaug Bollestad til Nettavisen.

Bollestad sa at KrF hadde et annet forslag med seg inn i forhandlingene, nemlig å øke merverdiavgiften på varene, noe Frp og Høyre ikke ønsket.

- KrF har hele veien sagt vi er villige til å se på innretningen, slik at den treffer bedre med differensiert avgift på varer etter mengden sukker, slik som Storbritannia, Finland og Frankrike blant annet har gjort, sa hun.

