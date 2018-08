Frps fylkeslag i nord krever svar om Sandberg

Fylkeslederen i Troms og Finnmark Frp har bedt partileder Siv Jensen innen mandag si om partiledelsen fortsatt har tillit til Per Sandberg.

Fylkesleder Odd Eilert Persen skriver til Aftenposten lørdag kveld at han ikke er fornøyd med måten ledelsen i Fremskrittspartiet har håndtert sakene rundt nestleder Per Sandberg. Han sier flere i partiet er kritiske til mange av de omtalte valgene Sandberg har gjort i forbindelse med sin feriereise til Iran.

«Har som leder av Troms og Finnmark Frp kontaktet vår leder skriftlig og bedt om snarlig handling jmf Per Sandberg. Avventer avklaring innen mandag», skriver Persen i en SMS.

-Jeg ønsker ikke å si noe mer om vår tillit til Per Sandberg, men de er ikke fornøyd med saken i ledelsen. Vi krever en avklaring på dette, og det har vi fått beskjed om at vi skal få, sier Persen.

Avisen har snakket med flere fylkesledere lørdag. Flere ønsker ikke å kommentere om de fortsatt har tillit til Per Sandberg. Frode Gaasland Hestnes i Telemark Fra skriver at han vil gi uttrykk for eventuelle meninger til partileder Siv Jensen eller til Per Sandberg selv, og ikke til mediene.

Line Gustafsen i den nyopprettede Viken Frp, en sammenslåing av fylkeslagene i Buskerud, Akershus og Østfold, vil ikke si om hun fortsatt har tillit til Per Sandberg. Hun er derimot kritisk til at han har brutt sikkerhetsreglene.

– Men om jeg har tillit til ham eller ikke, får vi ta internt, sier Gustafsen, som uttrykker tillit til at partileder Siv Jensen vil rydde opp.

I Agder Frp har Sandberg fortsatt tillit, skriver leder Christian Eikeland.

– Han har beklaget og har helt sikkert lært. Han gjør en utrolig god jobb som fiskeriminister og ser at både statsministeren vår partileder sier han kan fortsette å gjøre den gode jobben han gjør, skriver Eikeland.

(©NTB)

Mest sett siste uken