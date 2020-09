Frps helsepolitiske talsperson vraket av eget fylkeslag

Nominasjonskomiteen i Aust-Agder Frp vraker partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen (33) som toppkandidat på sin stortingsliste.

Nominasjonskomiteen gikk inn for Marius Nilsen (36) fra Grimstad som partiets toppkandidat fra valgkretsen, skriver NRK. Med tre mot to stemmer ble Nilsen foretrukket over Bruun-Gundersen på førsteplassen.

Bruun-Gundersen ble valgt inn på Stortinget som Frps ene representant i 2017. 33-åringen er partiets helsepolitiske talsperson.

Utkastet skal sendes til lokallagene for høring, og endelig innstilling blir lagt fram 12. oktober.

