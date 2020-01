Frps Frank Sve åpner for lederdebatt

Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp og medlem i valgkomiteen Frank Sve åpner for en debatt om lederskapet i partiet.

– Dette er nok en debatt som vil komme i partiet. Det er naturlig at det vil bli en prosess om dette fram mot valget på 2020-landsmøtet og fram mot stortingsvalget i 2021, sier Sve til VG etter at det mandag ble klart at Frp går ut av regjeringen.

På spørsmål fra VG om nestleder Sylvi Listhaug, som er fra Møre og Romsdal, kan «skape begeistring og representere noe nytt som partileder,» svarer Sve:

– Det er ingen tvil om at Sylvi er kapabel til det. Men nå er det Siv Jensen som er den ubestridte partilederen, og måten hun har opptrådt på i den krevende prosessen der hun tok Frp ut av regjeringen, er vi svært fornøyde med.

Partileder Siv Jensen er på valg på Frps landsmøte i vår.

