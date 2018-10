Først kommer strålingståken, så blir det «sensommer-vær» ut uken

Onsdag morgen kommer strålingståken. Og etter værfenomenet har lagt seg kan store deler av landet vente seg sommerlig vær resten av uka.

Mens nedbøren herjer på Vest-landet kan man vente seg vesentlig mindre harmløst vær Østafjells. Natt til onsdag, og utover morgenen, spår Meteorologisk Institutt et typisk høstfenomen.

Strålingståke ventes nemlig flere steder, så fremst det er nok fuktighet.

- Det oppstår når det er lite vind, lite skyer, og nattetemperaturen faller, mister bakken mest varme. Om det da i tillegg er litt fuktig luft, som avkjøles på morgenen, kan det komme strålingståke. Den skiller seg ut fra vanlig tåke ved å legge seg helt lavt langs bakken, forteller statsmeteorolog Siri Wiberg til Nettavisen og legger til:

- Men så fort sola dukker opp tror jeg det skal løse seg opp ganske greit.

Og med sola får vi et usedvanlig varmt oktober-vær de neste dagene.

«Sensommer-vær»

Det er nemlig meldt opp i mot 20 grader flere steder rundt i landet, som følge av varme luftstrømninger fra sør.

- Det kan se ut som vi i Østafjells får den varmeste dagen vår på onsdag. Med nok soloppvarming kan vi krype opp imot 20-tallet på de varmeste stedene her. På Vest-landet og Nordvest-landet ser det ut til å bli en meget god dag på torsdag, mens i nord kan man også få sommerlige temperaturer samme dag, forteller Wiberg.

Hun er også enig i at det varme været er meget uvanlig så sent i oktober, selv om det har skjedd før, og sammenlikner temperaturene med dem vi gjerne har på sensommeren.

- Om natten vil det ikke bli kaldere enn rundt ti grader, noe som står i sterk kontrast til hva vi har på andre høstdager med null grader, opplyser hun.

Ut uka

Mens Meteorologisk Institutt først trodde godværet kun ville vare fram til fredag, har Wiberg nå gode nyheter til alle som synes sommeren gikk litt for fort.

- Det blir kaldere luft fra vest først fra og med søndag-mandag. Litt avhengig av skydekket kan vi dermed få fortsatt varmluft ut uka. Nå har vi også hatt over 15 grader i et par dager allerede, sier statsmeteorologen.

Varmest vil det være rundt ettermiddagen, og for øyeblikket kan man forvente minst 18 grader i Oslo, mens i Bergen er det faktisk meldt 20 grader på torsdag klokken 14-15.

Man må nyte det de sommerlige temperaturene så lenge det varer, for ifølge Wiberg ligger det et lavtrykk på lur.

- Høytrykket ligger øst for oss, mens lavtrykket i vest ligger og lurer. Iløpet av fredag virker det som flytter seg over mot Vest-landet, så selv om resten av Norge har fint vær blir det nok en del nedbør og vind på vestkysten.

Etter helgen forventer hun at det skal gå mer over til et mer normalt høstvær, men helt ille blir det likevel ikke.

- Vi ligger litt i grenseland, spesielt Østafjells, men jeg ser ikke noe kulde med det absolutt første. Dermed kan vi nok forvente oss en behagelig høst videre, avslutter Wiberg.

