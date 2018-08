Frykt for at demning brister fører til evakuering i Åsane

Store nedbørsmengder skaper frykt for at en midlertidig demning ikke vil tåle vannmassene, og flere boliger i Eidsvåg i Åsane bydel i Bergen er evakuert.

Den midlertidige demningen er bygget i forbindelse med rehabilitering av den gamle demningen i Munkebotsvatnet.

– På grunn av store nedbørsmengder er Bergen kommune bekymret for at den midlertidige demningen ikke vil tåle vannmassene, noe som vil kunne føre til oversvømmelse i deler av Eidsvåg. I samråd med Vest politidistrikt er det derfor iverksatt evakuering av mulig berørte boliger i området, opplyser Bergen kommune.

Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke sier til Bergens Tidende at politiet skulle kontakte 12 til 15 husstander for evakuering onsdag. Husene ligger hovedsakelig i Eidsvågbakken og noen i Jordalsveien, skriver Bergensavisen.

20 minutter

– Dersom demningen brister, har vi cirka 20 minutter på oss før de store vannmengdene kommer ned her. Hvor mye det er snakk om, vet vi ikke nøyaktig, men vi har fått beskjed om at det kan bli betydelige materielle skader på både vei og bebyggelse, sier politiets innsatsleder Ivar Kvant til Bergensavisen.

Evakueringen vil bli opprettholdt så lenge det anses som nødvendig. Med en gang nedbøren avtar, vil arbeidet med å sikre demningen starte.

– Det er for farlig å jobbe der nå. Det er rett og slett for mye vann, sier Kvant.

Brannvesenet opplyser til Bergens Tidende at de forsøkte å stabilisere situasjonen og hindre at demningen brister ved å pumpe ut vannet. De frykter imidlertid at steiner i det midlertidige utløpet i retning Eidsvåg vil rase ut.

E39 kan bli stengt

Kommunen kalte onsdag sammen sin kriseledelse og opplyser at situasjonen overvåkes nøye. Politiet ble varslet i 17-tiden. Sivilforsvaret ble bedt om bistand og mobiliserte onsdag kveld to avdelinger.

Det blir fortløpende vurdert om det blir nødvendig å stenge E39 og tilførselsveier.

– E39 Eidsvåg i Åsane kan bli stengt på kort varsel på grunn av fare for flom. Vi ber alle bilister være klar over muligheten for omkjøring via fylkesvei 580 Hardangervegen/Grimesvingene i kveld/morgen og tilhørende kaos på veiene. Vi ber alle vurdere nøye om bruk av bilen er nødvendig! skrev Statens vegvesens veitrafikksentral på Twitter onsdag kveld.

(©NTB)

