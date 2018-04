Frykter et bilfritt Oslo sentrum: - Guidene gruer seg

- Vi er dypt bekymret, sier Oslo Guideforening.

Turistnæringen i Oslo advarer mot konsekvensene av fjerningen av parkeringsplasser, og endringen av kjøremønster i hovedstaden.

- Vi er dypt bekymret for at det skal ødelegge for turismen i Oslo, for turismen er så viktig og vi har så mye å viste fram, sier styreleder Søren D. C. Swensen i Oslo Guideforening til Nettavisen.

Tirsdag ble det holdt høring om det omdiskuterte prosjektet Bilfritt byliv, der Swensen var en av flere som advarte mot byrådets endringer.

BEKYMRET: Styreleder Søren D. C. Swensen i Oslo Guideforening sier han er bekymret for konskvensene av endringene som gjøres i Oslo sentrum.

- Guidene gruer seg



Swensen er særlig bekymret foran sommerens store turistsesong.

- Mange av guidene gruer seg til å skulle guide, for de opplevde ganske store utfordringer i fjor. Med ytterligere struping av trafikken så blir det ikke noe bedre, sier han, og samtidig påpeker:

- Vi har ikke noe imot det grønne skiftet, men mange av dem som kommer har forventninger som ikke helt lar seg forene med et bilfritt sentrum.

Han beskriver konsekvensene som krevende for guidene.

- I tillegg til at de må guide, må de hele tiden holde seg oppdatert på kjøremønster, så de kan veilede busssjåførene. De har også utfordringer når det gjelder å ta med seg turistene, sier Swensen.

- All masing om gåingen



Guide-sjefen viser til at de nå må slippe av turistene i Rosenkrantz gate, en av sidegatene til rådhuset, som de aller fleste ønsker å besøke.

- Det kan være vanskelig å holde alle samlet, og så skal de tilbake igjen. Da må de kalle opp en buss som står et annet sted, for det er relativt få parkeringsplasser i Rosenkrantz gate, sier han, og legger til:

- Vi klarer rett og slett ikke å tilfredsstille de ønskene turistene har. Det blir mye masing med all denne gåingen, sier han.

- Men turistene klarer vel å gå litt?

- Det er ikke å komme bort fra at det er ganske mange turister som baserer seg på å bli transportert, enten fordi de er makelige eller fordi de er eldre som har vanskelig for å gå, sier Swensen.

En av stedene bussene må vike fra sin vante plass, er på Fritjof Nansens plass foran rådhuset, fordi byrådet ønsker å stenge plassen for trafikk.

- Jeg er litt tvilende til hva man ønsker å oppnå. Hvis man skal gjøre den mer tilgjengelig for fotgjengere og annen aktivitet, har man vel erfart at en del av tiltakene med sosiale soner kanskje ikke blir brukt på den måten som man hadde trodd. Hadde man sørget for en enda bedre regulering av trafikken over plassen, så hadde det vært en bedre løsning, mener han.

200 busser på toppdager



Under tirsdagens høring fortalte Visit Oslo at det på de travleste dagene, er rundt 200 busser som transporterer turister rundt om i byen.

- På toppdagene vil det være veldig mange busser i sirkulasjon. Det er busser fra cruisebåtene på Festningskaia, fra Color Line og DFDS-båtene. I tillegg kommer det busser utenveisfra, sier Swensen, og påpeker:

- Det som er det pradoksale, er at man søker at det skal være en miljøgevinst, men miljøgevinsten kan jo lett forsvinne fordi bussene blit tvunget til å kjøre mer enn de ellers vil ha behov for, sier han.

Som Nettavisen tidligere har omtalt, vil byrådet endre kjøremønsteret, for å hindre gjennomkjøringstrafikk fra øst til vest i Oslo. For å oppnå dette vil flere gater bli stengt, det blir flere enveiskjørte gater og gågater.

- Bussene skal få lov til å komme inn i sentrum, men endringene i kjøremønsteret gjør det vanskelig, fordi bussene også er store og moderne, og gatene er trange, sier Swensen.

- Redd for omdømmetap



Da bussproblemene oppsto i fjor, kontaktet han Bymiljøetaten i Oslo.

- Vi satte oss ned og fant en del strakstiltak. Men de må nå forvalte politiske vedtak, og der er det lite slingringsmonn, mener han.

Swensen håper byrådet nå vil fortsette å spille på lag med næringen, og advarer mot konsekvensen.

- Vi er redd for omdømmetapet, og den tapte tilliten koster det mye å gjenvinne, sier han, som også kommenerte dette under høringen:

- Vi må unngå at det på sosiale medier kommer bilder av 300-400 turister som er strandet på det smale fortauet i Rosenkrantz gate, fordi bussene ikke slipper fram, sa Swensen.

