Frykter feil i metoo-saker – vil ikke la Diskrimineringsnemnda bli domstol

Regjeringen har foreslått å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering. Men arbeidsgiverne er skeptiske.

Mandag denne uken gikk høringsfristen ut. Av 34 innkomne svar stiller 29 seg positive til forslaget. Men arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter og Virke er kritiske, i likhet med Advokatforeningen og Justisdepartementet, skriver Klassekampen.

I dag kan man få oppreisning på inntil 80.000 kroner for diskriminering, men ikke for seksuell trakassering.

Arbeidsgiverne er bekymret for at rettssikkerheten til dem som blir anklaget, ikke blir godt nok ivaretatt, til tross for kravet om at nemndas ledere skal ha dommererfaring.

– Vi er bekymret for at noen kan bli urettmessig dømt ved at det ikke utøves full kontradiksjon eller andre rettssikkerhetsprinsipper. Seksuell trakassering er en veldig tung anklage å få mot seg, og man må få mulighet til å forsvare seg på en ordentlig måte, sier arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Spekter.

Hun peker på at Barne- og like­stillingsdepartementet vurderte et slikt lavterskeltilbud i fjor, men at det ble avvist. Hun mener sakene bør gå for en domstol.

Diskrimineringsnemnda selv er positiv til å håndtere saker om seksuell trakassering og mener rettssikkerheten vil bli godt nok ivaretatt.

– Det er viktig å skille mellom strafferettslig og sivilrettslig behandling av slike saker. Det er det samme beviskravet i nemnda som i sivile saker i domstolen, sier direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda.

