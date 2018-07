Full fyr i bolighus på Kongsberg – nabohus evakuert

Et bolighus på Kongsberg står i full fyr. På grunn av spredningsfare ble to nabohus evakuert.

Ved 10-tiden fredag har brannvesenet kontroll. Ingen personer er skadd, men det blir store materielle skader på det brennende huset.

Brannsjef Rita Kirsebom i Kongsberg forteller til Laagendalsposten at de satte inn store ressurser for å få kontroll på brannen og for å hindre spredning. Bolighuset ligger i tett bebyggelse.

To nabohus ble evakuert.

