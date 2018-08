Funkygine: - Folk ser bilder av noen og tenker at «slik vil jeg også bli», men det er ikke slik det fungerer

- Det må være forferdelig slitsomt å lete etter en oppskrift på den perfekte kroppen fordi den oppskriften finnes ikke, sier Jørgine Massa Vasstrand.

Hun har over 450.000 følgere på Instagram og er en av Norges mest leste treningsbloggere. Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som Funkygine, har med andre ord enorm innflytelse på treningsglade nordmenn, kanskje spesielt blant den yngre målgruppen.

Googler du henne, er «funkygine treningsprogram» noe av det første Google foreslår. Dette har folk tydeligvis søkt etter før.

- Inntrykket mitt etter å ha jobbet med trening og vært i kontakt med både unge og eldre damer over flere år, er at det er mange som strever. De føler på et voldsomt press, og søker etter en fasit på hvordan man skal oppnå drømmekroppen, sier Vasstrand til Nettavisen, og fortsetter:

- Mange er av den oppfatning at hvis de bare får tak i noens treningsprogram eller kostholdsplan, så kan de forvente å se ut på samme måte. Dette gjelder ikke bare for 14-åringer, men også voksne kvinner. Men det stemmer ikke, det er ikke slik det fungerer. Vi har individuelle forutsetninger, og de må man ta hensyn til.





Sixpack som 8-åring



Vasstrand, som er halvt italiensk, delte nylig et bilde på Instagram av seg selv som barn. I gul bikini står hun på stranden ved siden av lillebroren sin, og den lille jenta har allerede da en synlig sixpack.

- Jeg hadde sixpack som åtteåring, rett og slett. Det hadde søsknene mine også, så vi har vært heldige med genetikken når det gjelder å bygge synlige muskler, sier Vasstrand.

Hun understreker imidlertid at det ikke er slik at dess mer veldefinert man ser ut til å være, dess bedre form er man i.

- Det er mange som er i mye bedre form enn meg, men som er langt mindre definerte.

Selv har hun flere ganger skrevet innlegg, både på bloggen og på sosiale medier, om hvor viktig det er å fokusere på seg selv og egne forutsetninger, i stedet for å skulle prøve å bli som alle andre.

- Det må være forferdelig slitsomt å lete etter en oppskrift på den perfekte kroppen for den finnes ikke. Folk ser bilder av noen og tenker at «slik vil jeg også bli», men det er ikke slik det fungerer, sier treningsprofilen.





- Livsfarlig og latterlig



Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole, synes det er problematisk å trene mot et mål om å oppnå «drømmekroppen» og oppfordrer i stedet til å fokusere på prestasjon.

- Generelt sett er det problematisk når man trener for å se ut på en viss måte, i stedet for å trene mot et prestasjonsmål. Jeg skulle ønske fokuset lå på å prestere fysisk, ikke på utseendet, sier Sundgot-Borgen til Nettavisen.

Hun er enig med Vasstrand i at det ikke er mulig å kopiere andres treningsregime og forvente nøyaktig samme resultat.

- Det er livsfarlig og latterlig å kopiere andres regimer. Her må også bloggerne ta ansvar når de legger ut kostholdsplaner og treningsopplegg. De har en enorm innflytelse fordi leserne tror de kan bli som dem ved å spise og trene på samme måte, og slik er det selvfølgelig ikke.





Genetikk spiller inn



Når det gjelder prestasjonsmål, som å bli sterkere i knebøy eller løpe raskere, så har vi god, forskningsbasert kunnskap til å hjelpe oss med å nå målene, påpeker Sungot-Borgen.

- Men når det gjelder å skaffe seg en synlig sixpack eller større leggmuskler, så har vi ingen forskningsbaserte retningslinjer. Det er heller ingen som driver forskning på dette, så det blir bare ren synsing, sier idrettsprofessoren, og legger til:

- I tillegg er det klar at genetikk og fysikk spiller en viktig rolle. For noen er det lettere å få en veldefinert musklatur enn det er for andre.

PROFESSOR: Jorunn Sundgot-Borgen.

- Ikke vanlig med sixpack



Selv om Sundgot-Borgen synes det er flott med sunne og sterke kvinner som forbilder, så understreker hun at det på ingen som helst måte er naturlig for «vanlige jenter» å ha sixpack.

- Å være muskuløs med lav fettprosent er ikke et ideal vi ønsker at noen skal etterstrebe, det er ikke forbundet med god helse og livskvalitet.

En sterk og funksjonell kropp er positivt, mener Sundgot-Borgen, men kun så lenge styrken er funksjonell. Med andre ord: Det hjelper ikke å kunne vise frem en veldefinert kropp så lenge den ikke fungerer godt.

- Vi må fokusere på funksjonalitet. Det er rett og slett dramatisk å se hvor mange unge som har et dårlig forhold til egen kropp, og her må både foreldre og skolen inn på et tidlig stadium og påvirke i riktig retning. Samtidig må vi jobbe paralellt med å akseptere og fremme mange ulike kroppstyper, slik at vi ikke står igjen med et snevert kroppsideal som alle skal etterstrebe.

