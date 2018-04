Funn av mistenkelig gjenstand på Mo - evakuerer området

En svømmehall er evakuert etter at det ble gjort et mistenkelig funn på Mo. Ifølge politiet er det funnet en ryggsekk med ledninger stikkende ut av den.

OPPDATERT 1534: Politiet opplyser nå at man kommer til å evakuere bolighus i en radius på 250 meter rundt Moheia.

OPPDATERT 1520: Politiet opplyser at politiets bombegruppe i Oslo er kontaktet og kommer oppover til Mo.

Det får Rana Blad opplyst av innsatsleder på stedet, Remi Anbakk.

Det er ved denne kontaineren utenfor Moheia ryggsekken skal være plassert nå.

Rana Blads journalist Viktor Leeds Høgseth forteller at sekken det er gjort funn av ble etterlatt inne i lokalene der det skal ha foregått et møte for Jehovas vitner. Ansatte på Moheia bar sekken opp og ut, og det var da de ble oppmerksom på ledningene som stakk ut. De ansatte ringte da til politiet.

Innsatsleder Anbakk forteller at politiet leter etter mannen som observert da han satte fra seg sekken. Sekken skal være en gammeldags tursekk med meisler.

Rana Blad får opplyst at det vil ta flere timer før bombegruppa kommer til Mo.

Rolig evakuering



OPPDATERT 14.55: En familie Rana Blads journalist på stedet har snakket med forteller at evakueringen har foregått i rolige former. Det skal ha vært veldige mange mennesker i svømmehallen, men alt skal har foregått i rolige former.

I 14.25-tiden opplyser Rana Blads journalist på stedet at politiet har sperret av området med bånd. Politiet sperrer også av innkjørslen fra Nordlandsveien. Alle nødetatene er representert på stedet, skriver Rana Blad.

I 14.35-tiden melder politiet at svømmehallen i området evakueres. Ifølge Rana Blad foregår evakueringen i rolige former.

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson opplyser til Rana Blad at de nå forbereder seg på å gjennomsøke bygget etter at dette er evakuert.

- Vi leter etter en gjerningsmann som settes i forbindelse med hendelsen.

- Har dere kontroll på gjenstanden?

- Ja, den har vi kontroll på. Den er plassert på utsiden av bygget i øyeblikket.

- Hva slags gjenstand er det snakk om?

- Det er gjort funn av en grønn ryggsekk med ledninger som stikker ut av den. I ryggsekken er det en svart boks.

Mistenkelig gjenstand

Flere politibiler rykket søndag ut til Moheia fritidspark på Mo.

- Vi har fått tips om funn av en mistenkelig gjenstand. Vi vet foreløpig ikke hva dette kan være, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politidistrikt til Rana Blad.

Operasjonslederen forteller videre at det er 600 mennesker på Moheia fritidspark i øyeblikket, og sier at politiet nå vurderer om de skal evakuere disse.

- Vi må få oversikt først, deretter tar vi stilling til dette.

Bekrefter funn

I 14.20-tiden bekreftet politiet at det er gjort funn av en mistenkelig gjenstand. Nødetatene er på stedet.

- Vi ønsker ikke folk inn i området før vi vet mer, skriver politiet på Twitter.

