Fylkesleder ber Agder ta hensyn til mindretallet

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF ber innstendig fylkeslaget velge en representativ delegasjon til landsmøtet 2. november.

Diskusjonen har gått høyt på Sørlandet, hvor sterke krefter har krevd en "vinneren tar alt"-tilnærming. Det vil i så fall trolig gi en helblå delegasjon fra Agder, stikk i strid med rådet fra en samlet partiledelse.

- Jeg vil legge sterkt innover fylkesårsmøtet i kveld at vi kan gå for en avstemningsmetode som ivaretar og speiler de ulike syn, sa Kvinlaug i sin innledning på årsmøtet fredag kveld.

- Vi kan ikke sammenligne denne situasjonen med en normal situasjon. Ingen lokallag eller fylkeslag har brutt noen regler. Årsmøtene er suverene. Men det er vikig å få fram at dette spørsmålet om samarbeid og veien videre er et dyptgående spørsmål for hver enkelt av oss, sa han.

Kvinlaug ønsker selv at KrF skal gå inn i dagens regjering med Høyre, Frp og Venstre. Likevel ba han fredag kveld om at alle syn blir ivaretatt, slik at også mindretallet føler at dets stemme blir hørt.

(©NTB)

