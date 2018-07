Fylkesmannen forlenger fellingstillatelse for ulv i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har forlenget fellingstillatelse på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden, på grunn av mulig observasjon av ulv.

Skadefellingsområdet gjelder kommunene Fjaler og Hyllestad, samt deler av Gaular og Høyanger, ifølge NRK.

Opprinnelig ble det gitt fellingstillatelse for én ulv, etter at et lam ble funnet drept i Guddal i Sunnfjord i forrige uke.

Statens naturoppsyn (SNO) undersøkte lammet og kom til at skadene var påført av en ulv. SNO satte funnet av det døde lammet i sammenheng med en hendelse to uker tidligere nord i fylket, da åtte lam ble funnet døde og skamferte i Naustdal kommune.

Mulig observasjon og mulig DNA-funn gjør at tillatelsen nå er forlenget, sier fungerende fylkesmiljøvernsjef Eline Orheim til NRK.

