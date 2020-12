Fylkesmannen: Manglende rutiner bidro til sykehjemsutbrudd i Moss

Moss kommune hadde ikke tilstrekkelige rutiner på plass for å forhindre smitteutbrudd på Orkerød sykehjem i vår, har Fylkesmannen i Oslo og Viken konkludert.

Flere ansatte og beboere fikk i mars og april påvist korona ved sykehjemmet, og fem koronasmittede beboere døde.

– Etter gjennomgang av virksomheten har kommunen kommet fram til at sykehjemmet på hendelsestidspunktet ikke hadde implementert tilstrekkelige lokale rutiner for å forhindre smitteutbrudd ved Orkerød sykehjem, skriver Fylkesmannen ifølge Moss Avis.

Smitteutbruddet på sykehjemmet kobles til at en koronasmittet ansatt jobbet uten å være klar over at vedkommende var syk og at en pasient som først hadde testet negativt for viruset, siden fikk påvist smitte.

Men situasjonen ble forverret fordi sykehjemmets ansatte ikke var klar over rutinene for smittehåndtering.

– Orkerød kom i en sårbar situasjon hvor deler av personalet ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om rutinene for smittehåndtering, sier enhetsleder for sykehjem og omsorgsboliger Gro Gustavsen i Moss kommune.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre