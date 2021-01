Fylkesordfører i Trøndelag vil vrake SV – ønsker Ap- og Sp-regjering

Ap-topp Tore O. Sandvik ønsker seg en regjering med Ap og Sp alene. Han ber nå de to partiene avklare et regjeringsalternativ.

– Mitt primære ønske er en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene, sier Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag og sentralstyremedlem i Ap til Klassekampen.

Dermed taler han partileder Jonas Gahr Støre midt imot. Ap-lederen har gjentatte ganger sagt at han ønsker seg en regjering med både Ap, Sp og SV etter valget til høsten. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har derimot sagt at han ønsker seg en Sp- og Ap-basert regjering uten SV.

– Jeg synes vi utfyller hverandre godt på store og viktige saker for det norske samfunnet. Vi har styringserfaring. Jeg tror vi kan levere et stabilt styre for Norge etter pandemien, sier Sandvik.

Han understreker at han samarbeider «utmerket» med SV i Trøndelag. Samtidig synes han det er viktig å få avklart et regjeringsalternativ før valget.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes reagerer kraftig den kalde skulderen fra Sandvik

– Det er veldig oppsiktsvekkende at en ledende skikkelse i Ap tar til orde for en sentrumsregjering. Hele poenget med en sentrumsregjering er jo at de også skal kunne samarbeide med høyresiden, sier Fylkesnes.

(©NTB)

Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?