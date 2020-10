Fylkesvei i Rendalen sperret etter ras

Fylkesvei 30 mellom Koppang og Åkrestrømmen i Rendalen i Østerdalen kommer til å være stengt til utpå dagen tirsdag etter at et ras gikk over veien.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet i Innlandet fikk melding om raset klokka 21.55 mandag kveld, og de fikk raskt indikasjoner på at ingen var tatt. Ifølge Vegtrafikksentralen øst har jord, stein og trær rast ut i veibanen. Rett før midnatt var mannskaper ferdige med å rydde på stedet, men veien holdes stengt fram til det kan gjøres undersøkelser i dagslys tirsdag. (©NTB)

Reklame Her får du tak i munnbind