Fyll fyr i garasjeanlegg i Oslo

Brannvesenet er i gang med å slukke en brann i et garasjeanlegg i Haugerudveien i Oslo. Det skal ikke være fare for spredning til boligblokker.

Politiet fikk like over klokken 5 fredag melding om to biler som sto i brann ved et garasjeanlegg på Haugerud, men fant snart ut at det hadde spredt seg til anlegget.

Klokken 5.45 melder politiet at hele garasjeanlegget står i full fyr, og brannvesenet jobber for å få kontroll.

– Tvetenveien er stengt ved Tveita Senter og på nordsiden av åstedet. Dette vil få følger for blant annet bussene som skal passere. Vi anmoder beboere i området om å lukke vinduene, opplyser politiet.

– Det er ingen indikasjon på at brannen skal være påsatt, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

