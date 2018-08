Gebyr til Bedriftsforbundet for innhenting av telefonlogg

Datatilsynet har ilagt Bedriftsforbundet et gebyr på 75.000 kroner for å ha brutt personopplysningsloven. Det skjedde i forbindelse med en konflikt i ledelsen.

Ifølge VG var det tidligere nestleder Marit Momrak Wright som klaget forbundet og leder Olaf Thommessen inn for Datatilsynet.

Forbundet tok kontakt med teleselskapet de bruker og fikk utlevert en oversikt over alle utgående samtaler og meldinger fra Wrights telefon. Bakgrunnen var mistanke om at hun kunne være den som hadde gitt informasjon til VG knyttet til intern uro i forbundet.

«Overtredelsen fant sted forsettlig i den forstand at selve behandlingen av personopplysningene skjedde med viten og vilje. Overtredelsen var ikke en følge av en glipp, rutinesvikt eller lignende. Bedriftsforbundet har anført at de har utvist forsett fordi de var i god tro ettersom Dipper leverte de spesifiserte fakturaene uten forbehold. Datatilsynet finner det klart at Bedriftsforbundet ikke kan bli hørt med dette», heter det i avgjørelsen fra Datatilsynet.

Olaf Thommessen har ikke ønsket å bli intervjuet om gebyret, og Bedriftsforbundet viser til en uttalelse fra informasjonsansvarlig Joachim Dagenborg. Han skriver at forbundet har vedtatt gebyret, til tross for at de er uenige i Datatilsynets avgjørelse.

