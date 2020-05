Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen blir ny forsvarssjef

Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) ble tirsdag presentert som ny forsvarssjef. Han overtar etter avtroppende Haakon Bruun-Hanssen.

51-åringen kommer fra stillingen som sjef for Hæren, hvor han har vært siden august.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten, det er et stort ansvar å bli øverste militære sjef i en sikkerhetspolitisk usikker tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og utvikle Forsvaret videre, sier Kristoffersen.

Fra før av har Kristoffersen erfaring fra Spesialstyrkene, Forsvarets operative hovedkvarter, Heimevernet, samt lang erfaring fra en rekke internasjonale operasjoner.

Han ble i 2011 dekorert med Krigskorset med sverd – den høyest rangerte utmerkelsen i Norge.

– Kristoffersen har satt tydelig spor etter seg der han har vært. Han har vist meget gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for HV. I sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen Finnmark Landforsvar nå ligger foran plan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Haakon Bruun-Hanssen, som fyller 60 år i juli, går av etter nærmere sju år som forsvarssjef. Han blir i stillingen fram til august.