Gikk til angrep på butikk med øks - ansatte måtte holde igjen døra

Lørdag formiddag forsøkte ranere å slå seg inn i en urmaker i Porsgrunn. Ranerne kom seg fra stedet og politiet er interessert i tips.

(ta.no): Klokken 10.20, lørdag formiddag, fikk politiet melding om at to personer forsøkte å slå inn døra til urmaker Saastad i Porsgrunn sentrum. Politiets opplyser at mennene skal ha brukt øks i forsøket på å komme seg inn i lokalene.

Ansatte holdt igjen døra

Operasjonsleder Petter Ebbesberg ved Sør-Øst politidistrikt opplyser til TA at butikken var åpen og de ansatte var i laket da innbruddsforsøket fant sted.

Urmaker Saastad fører dyre og ekskusive klokkemerker som blant annet Rolex og Maurice Lacroix.

De ansatte skal ha klart å holde igjen døra, og dermed hindret ranerne i å ta seg inn i butikken. Det er ikke meldt om at personer skal ha kommet til skade under hendelsen.

Operasjonsleder tror at de to menene skal ha fått panikk og derfor valgt å stikke fra stedet. De dro fra stedet i enten to eller tre biler.

Har sendt ut helikopter

Et vitne forsøkte å følge etter dem, men mistet dem av syne da de kjørte i reting mot Frednes/Herøya. Politiet har sendt ut melding til sine kolleger i både Vestfold og Agder, som følger med dersom de krysser fylkesgrensene.

Det er også sendt ut helikopter som gjør søk etter mennene.

Den ene bilen er en CF-registrert, sort liten Peugeot, muligens 206. Den har registringsnummer CF 53226 og skiltene er trolig stjålet, melder Ebbesberg.

Politiet ønsker tips fra publikum i saken, og ber dem som måtte sitte med opplysninger om å ringe dem på telefonnummer 02800.

Les flere saker i TA her.

Mest sett siste uken