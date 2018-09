Gir ut sukkerfri Cola med bringebærsmak

Nå kan du nyte Cola med bringebærsmak.

Mandag morgen annonserte Coca Cola fire nye brussmaker.

Blant dem var det en splitter ny smak til den klassiske Colaen, som har vært hintet i flere reklamer de siste ukene.

Nå er det klart at høstens store nyhet blir «Coca-Cola Raspberry uten sukker».

– Vi jobber hele tiden med å tilby flere sukkerfrie varianter, og gleder oss til å lansere en Coca-Cola som nordmenn aldri har smakt før. I fjor ble Coca-Cola med sitron en stor suksess, og vi er sikre på at mange også vil like kombinasjonen med bringebær, sier Karen Huffman, Country Manager for Coca-Cola Norge i en pressemelding.

Folkets Fanta-favoritt

I tillegg til bringebærbrus har det blitt bestemt hvem som gikk seirende ut av vårens Fanta-valg.

Norske forbrukere fikk bestemme hva som skulle bli ny Fanta-smak til høsten, og valget falt til slutt på en tidligere favoritt.

– Vi ville la folk være med og avgjøre hva vi skulle satse på. Vinneren ble «Fanta Strawberry & Kiwi», en smak som åpenbart har vært savnet av mange. Forskjellen nå er at vi lanserer den i sukkerfri utgave, forteller Huffman.

Nyheter fra Urge og Sprite

Også populære Urge har fått ny drakt, og den populære 90-talls-helten vil nå forekomme i en variant kalt «Urge Chill guarana» uten sukker.

Att på til får Sprite en ny sukkerfri smakstype i form av sitron, lime og tranebær.

– Det er spennende å fornye både internasjonale klassikere som Sprite og norske ikoner som Urge. Ved å introdusere nye smaker på våre kjente merkevarer er målet at enda flere skal finne en sukkerfri favoritt, avslutter Karen Huffman.

