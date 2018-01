Giske-varsler takker Tajik for støtten

En av de sentrale varslerne i saken mot Trond Giske er fornøyd med vedtaket i Aps sentralstyre og sier Hadja Tajiks engasjement har vært til stor hjelp.

– Jeg har hatt kontakt med Hadia Tajik, men ba henne ikke om å bruke min varslingssak på sentralstyremøtet. Men jeg hadde sagt til henne at dersom det var til hjelp, kunne hun gjøre det, sier kvinnen til Aftenposten.

Kvinnen ønsker ikke å stå fram med navn i Aftenposten , og det er uklart om hennes beretning var en av dem som Tajik leste opp under tirsdagens møte i sentralstyre.

– Hun bryr seg oppriktig uavhengig av om det er en fordel for henne eller ikke. Hennes personlige engasjement har vært til stor hjelp, sier hun.

Provosert

Kvinnen forteller til avisa at hun opplevde uønskede seksuelle tilnærmelser fra Giske da hun selv var ung AUF-er, og forteller videre at hun ble kraftig provosert over Giskes Facebook-melding, der han stemplet flere av varslene som «falske og grunnløse».

Hun syntes det var godt å høre partileder Jonas Gahr Støre ta kraftig avstand fra Giskes formuleringer under pressekonferansen tirsdag.

– Jeg tar avstand fra den ordbruken. Det skaper inntrykk av at varsler kan settes i et tvilsomt lys. Det skal være trygt å varsle, sa Støre.

SYKMELDT: Trond Giske ble mandag fritatt fra vervet som nestleder. Han har vært sykmeldt siden før jul.



Kritiserte Giske på Facebook

At Tajik leste opp fra varslerbrev under sentralstyremøte tolkes av mange som at det er en intern maktkamp innad i partiet mellom henne og Giske.

I sin nyttårshilsen på Facebook nærmest varslet Ap-nestlederen at hun kom til å ta affære og «handle før det er påkrevd av andre, berre fordi du kan, berre fordi det er rett – ikkje berre når du har ryggen mot veggen».

Og 22. desember skrev hun at «for meg er varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

– Jeg har ingen kommentar til noen av dere, dessverre, var alt Tajik sa på vei ut fra sentralstyremøtet tirsdag.

