Gislefoss advarer bergenserne: – Sjekk sluker - nå skal det hølje ned

– Vann i kjellere og oversvømte veier kan bergenserne våkne opp til onsdag morgen, tror statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

(Bergensavisa): Sent tirsdag kveld og natt til onsdag ventes det 40-60 millimeter nedbør i løpet av seks timer i Hordaland.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel, som er den nest høyeste faregraden.

En slik nedbørsmengden som er ventet i løpet av denne natten er normalt i løpet av tolv timer, men nå viser prognosene at det skal bøtte ned like mye på halve tiden.

Vi har sendt ut oransje farevarsel for nedbør i #Hordaland og #Rogaland, fra tirsdag kveld til onsdag morgen. I #SognogFjordane er det gult farevarsel for nedbør i samme periode. Se https://t.co/LEVJMbWEPG. pic.twitter.com/TRF9UqKGBJ — Meteorologene (@Meteorologene) 24. september 2018

– Dette at det skal skje om natten når folk sover, gjør ikke saken så mye bedre. Vi oppfordrer folk til å sjekke sluker og dreneringssystem, sier Gislefoss til BA.

På #Vestlandet kommer lavtrykkene susende inn fra havet - året rundt. Der møter de stupbratte, høye fjell som gjør at lufta ikke klarer å holde på fuktigheten, og må slippe den. På den andre siden av fjellene synker lufta, nå helt uten nedbør. Urettferdig? 🤔 pic.twitter.com/ege4S6uY4w — Meteorologene (@Meteorologene) 24. september 2018

Lavtrykk i kø

Ifølge meteorologen er det rundt midnatt tirsdag kveld og frem til klokken 0700 neste morgen (onsdag) at det skal plaske ned i bergensområdet.

– I Bergen renner nok det meste ut i havet, men der det er flate områder og hvor det erfaringsmessig samler seg mye vann, kan det oppstå problemer dersom stikkrenner ikke holdes åpne, sier Gislefoss.

Lavtrykkene vil fortsatt prege været i Hordaland utover i uken.

– Etter den søte kløe kommer den sure svie, er vel et uttrykk som heter, konstaterer Gislefoss og sikter til den usedvanlig fine sommeren som er tilbakelagt og den påfølgende dyvåte høsten vi er inne i.

Puh! Det er travelt hos meteorologene i dag 💦 Her er en oversikt over farevarslene vi har ute. Du kan lese mer om hvert varsel her: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/JGLHott49L — Meteorologene (@Meteorologene) 24. september 2018

Nye regnrekorder

Og utsagnet støttes opp av værstatistikk. To nye «rekorder» kan Bergen skilte med.

Hittil har det vært 26 døgn med nedbør mer enn 10 mm i august og september. Det er ny rekord for målestasjonen på Florida. Kun den gamle stasjonen på Fredriksberg har hatt flere (28) i 1919, og ennå gjenstår det en uke av september.

I tillegg har Bergen hatt 14 døgn i disse to månedene med over 20 mm nedbør. Det er samtidig ny rekord på Florida og tangering av den gamle på Fredriksberg satt også for 99 år siden.

Vi kjeder oss ikke på jobben 😓 Onsdag ventes det også mye nedbør på #Helgeland, #Saltfjellet og i #Salten. pic.twitter.com/fQsdYEha4x — Meteorologene (@Meteorologene) 24. september 2018

Mye nedbør og vind i Nord

Det er ikke bare i Bergen det ventes mye vær. Onsdag ventes kraftig vind og nedbør i Trøndelag og Helgeland.

Onsdag treffer et lavtrykk #Trøndelag og #Helgeland! Vi venter kraftige vindkast mellom 30 til 35 m/s som kan føre til blant annet lokale strømbrudd https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/khBl86MYw9 — Meteorologene (@Meteorologene) 24. september 2018

Det meldes også om vanskelige kjøreforhold flere steder grunnet snøbyger.

Lavtrykkene ligger i kø, og kommer til å dominere været i #NordNorge resten av uka. Skikkelig høstvær med vind, regn og noen steder snø. Vi tør håpe på noen glimt av sol innimellom 🍂🍃 pic.twitter.com/Z0kIAbqsJi — Meteorologene (@Meteorologene) 24. september 2018

