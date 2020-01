Gjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid

Gjellestadskipet er under hurtig og gjennomgripende nedbrytning på grunn av soppangrep. Skipet kan tidligst ha blitt bygget i år 733 e.kr.

De første undersøkelsene av skipets tilstand er nå ferdige og ble presentert fredag.

Skipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018. I september i fjor ble det kjent at kjølen var funnet i god stand.

Det er tidligere funnet til sammen tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet ble gjort for over 100 år siden, da Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880, mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.

(©NTB)