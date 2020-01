Gjengleder tiltalt – video av drapsforsøk skal spilles av i retten

Tirsdag startet rettssaken mot en gjengleder (29) som er tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning etter at en mann (36) ble skutt på Furuset i Oslo i 2012.

– Denne saken gjelder forsøk på overlagt drap, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen i sitt innledningsforedrag ifølge VG.

Et vitne filmet hendelsen, og denne videoen skal spilles av i retten.

Saken dreier seg om drapsforsøk på en tidligere lederskikkelse i gjengen Furuset Bad Boys. 36-åringen ble truffet av en rekke skudd på Furuset i Oslo 18. mai 2012, men overlevde.

Høsten 2019 ble Young Bloods-lederen (29) og et gjengmedlem (32) tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, men 29-åringen har erkjent straffskyld for medvirkning til kroppsskade.

– Gjerningspersonene var maskert. Vi vet ikke hvem som var der eller hvem som skjøt, sa Guttormsen i sitt innledningsforedrag.

Påtalemyndigheten kan ikke føre bevis for at den tiltalte gjenglederen var fysisk til stede under drapsforsøket, eller at han skjøt.

– Vi kan heller ikke utelukke det, men det er derfor han er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk. Vårt fokus er på medvirkning, sa Guttormsen.

Påtalemyndigheten mener at den medtiltalte 32-åringen var til stede under drapsforsøket, blant annet på bakgrunn av telefonanalyser.

