Gjenopplivet 42.000 år gamle rundormer

Russiske forskere skal ha gjenopplivet rundorm som har ligget under permafrost i 42 000 år.

De russiske forskerne har gravd opp 300 prøver med frosset jord fra flere områder og med forskjellig opprinnelse. Blant prøvene har de blant annet funnet to prøver med rundormer som har ligget under permafrost i opptil 42.000 år.

Rundormene er nå i live, skriver blant andre Science Alert.

Etter å ha blitt oppbevart i 20 graders varme i flere uker skal rundormen ha begynt å vise tegn til liv. De skal ha begynt å bevege seg og å spise, ifølge Siberian Times.

Rundormene som ble funnet i permafrosten i det nordøstlige Russland har våknet til live.

42.000 år gamle

Noen av ormene som ble gravd opp skal ha ligget omkring 30 meter under bakken og er, gjennom karbondatering, antatt å ha ligget der i 32.000 år, da området frøs. Andre skal ha blitt funnet 3,5 meter under bakken og antas å ha ligget der i 42.000 år. Begge disse prøvene skal komme fra Sakha regionen i Russland.

Med andre ord er nok dette verdens eldste levende dyr.

Dette er imidlertid ikke første gangen at rundorm har blitt gjenopplivet, skriver Science Alert. Tidligere har man klart å gjenopplive rundorm som har vært oppbevart laboratorium i 39 år. Gjenopplivning av orm som har ligget under bakken i flere tusen år er imidlertid helt nytt.

Ormene ble funnet i Sakha regionen i Russland.





Kan være viktig for nedfrysing av organer

Gjenopplivningen kan være starten på et gjennombrudd innen astrobiologi og kryonisering - det å fryse ned mennesker i håp om at de skal kunne gjenopplives en dag, skriver Daily Mail.

Tech Times skriver samtidig at menneskekroppen er kompleks, men at studien kan gi oss viktig lærdom om hvordan vi kan bevare organer som skal doneres, med minst mulig fare for skader.

