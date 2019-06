Gjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett

Gjensidige anker lagmannsrettsdommen som påla selskapet å betale for skadene på et hus i Gudbrandsdalen som ble totalskadd i flom for andre gang i 2013.

Forsikringsselskapet mener saken har stor prinsipiell betydning og at slike saker har store samfunnsmessige kostnader i tillegg til å være en stor påkjenning for dem som rammes.

– Kunne forhindret

– Vi mener dommen er et så alvorlig tilbakesteg for skadeforebygging i Norge, at vi derfor ønsker å prøve saken for den øverste domstolen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i en epost til NTB tirsdag kveld.

– Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, er det ikke uforutsett, og man kunne ha forhindret skaden, sier Baastad.

Det er Nord-Fron kommune som er motpart i saken. Kommunen godkjente bygging av nytt hus på samme tomt i Kvam etter at det opprinnelige huset ble totalskadd i 2011. Nettopp fordi rettssaken er mellom to profesjonelle aktører mener Gjensidige at det har liten betydning at den tar tid. Boligeierne har fått oppgjør og har bygget nytt hus på en annen tomt i bygda etter flommen i 2013.

– Ikke uaktsomt

Eidsivating lagmannsrett kom i mai fram til at det ikke var uaktsomt av Nord-Fron kommune å tillate at huset ble gjenoppført etter flommen i 2011. Retten mener kommunen hadde rimelig grunn til å tro at tiltak gjennomført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjorde elva Storåa i stand til å ta unna en stor flom.

– Gjensidige mener dommen setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sa Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar da dommen kom.

