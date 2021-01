Gjerdrum kommune utsatte skredøvelse i fjor

Koronautbruddet førte til at Gjerdrum kommune søkte om og fikk medhold i å utsette en planlagt beredskapsøvelse om leirskred i fjor.

Gjerdrum kommune skulle i fjor ha gjennomført tre beredskapsøvelser, med temaene korona, leirskred og atomulykke, skriver VG. Øvelsene skulle være en oppfølging etter at et tilsyn fra Fylkesmannen, nåværende statsforvalteren, i 2019 avdekket flere avvik, blant annet i den kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen. Hensikten var å se hvor godt forberedt Gjerdum kommune var på å håndtere kriser.

Hovedinntrykket etter tilsynet var at Gjerdrum hadde god beredskap, men statsforvalteren etterlyste en «mer utfyllende vurdering» for bedre varsling av befolkningen i forbindelse med en evakuering. Kommunen fulgte opp rapporten med en tiltaksplan for 2020 over de påpekte punktene. Denne planen skulle vært fulgt opp med øvelser i høst, men dette ble etter avtale med statsforvalteren flyttet til perioden februar – juni 2021.

– Koronasituasjonen har gjort at kommunen har stått i kontinuerlig beredskap fra mars 2020. Som i andre beredskapssituasjoner skyves annet arbeid da ned på prioriteringslisten, skriver beredskapskoordinator Ruth Meyer i kommunen til VG.

– Hvordan håndteringen av skredet kan ha blitt påvirket av manglene i beredskapsplanen er ikke mulig å si nå. Fremtidig gjennomgang må fortelle hva vi har lyktes med, og hva som har vært svakheter i håndteringen, skriver hun videre.

