Gjerdrum-ordfører: Blir nesten svimmel av å tenke på tiden foran oss

Ti personer er savnet, boliger er borte og en hel infrastruktur er lammet etter skredet i Gjerdrum. Ordføreren sier at opprydningsarbeidet blir krevende.

– Vi er i en akuttfase nå, men vi er jo nesten samtidig nødt til å også legge langtidsplaner og tenke framover. Jeg blir nesten svimmel av å tenke på de formidable oppgavene som ligger foran oss, sier ordfører Anders Østensen (Ap) til NTB.

Blant annet trekker han fram et sykehjem og en barnehage like ved skredkanten som nå ikke kan brukes.

Dessuten er hovedfartsåren, fylkesvei 120, stengt, og den vil trolig forbli stengt i lang tid framover.

– Det er utrolig mange som ikke har et hjem. Dette har rett og slett ufattelige dimensjoner. Men vi må ta ett skritt av gangen, vi må hele tiden gå løs på den neste viktige oppgaven og løse den. Dette vil ta tid, sier han.

– Tøft å møte pårørende

Sentrum av Gjerdrum er nærmest sperret av, og det kjører torsdag militære kjøretøy fram og tilbake gjennom det lille tettstedet. I luften flyr både politi- og redningshelikoptre. Området rundt det enorme skredområdet er sperret av med forsvarspersonell.

Letearbeidet fortsetter etter de ti som er savnet. Politiet sier de fortsatt har håp om å finne overlevende.

Pårørende etter de savnede får løpende informasjon av kommunen, selv om det foreløpig ikke finnes klare svar.

– Det er veldig tøft å møte de pårørende. Dette er mennesker som har det utrolig vanskelig. Vi er ikke en så stor kommune, vi kjenner jo hverandre, sier Østensen.

Redningsarbeidet fortsetter

Torsdag ettermiddag ble redningsmannskaper firet ned i skredområdet for første gang etter at risikorapporter viste at det var forsvarlig. Ingen er foreløpig funnet.

– Mitt inntrykk er at redningsarbeidet er utrolig profesjonelt utført og godt koordinert. De tar i bruk nye metoder, og prøver å få mest mulig ut av det arbeidet de gjør, sier han.

Rundt 1.000 mennesker er evakuert, mange av dem er innlosjert på hotell. Det er også mange som er bortreist på hytte eller besøk, som ikke vil kunne reise hjem til boligene sine.

– Det er klart at folk også lengter hjem. NVE og NGI jobber hele tiden med å kartlegge områder og gjøre vurderinger av hvilke områder som er sikre. Vi håper jo at folk som bor i områdene i utkanten, vil kunne flytte tilbake.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar